Óriási drogügylet szálait bogozták ki a pécsi nyomozók

Több mint 4 kilogramm kábítószert hozott be Hollandiából egy férfi, amikor a NAV lekapcsolta. Azóta is kényszerintézkedés alatt áll.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Bűnügyi Szolgálat Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály pécsi egysége még 2023-ban indított nyomozást, miután felmerült, hogy egy nagyvenyimi férfi Hollandiából kábítószert akar csempészni hazánkba. A nyomozók felvették a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságával, akiknek a segítségét kérték az elfogásban. Gyanújuk beigazolódott, amikor a NAV pénzügyőrei a férfi által használt gépkocsiban több mint 4 kg kábítószert találtak.

Miután a szlovák-magyar határt átlépte az M15-ös autópálya 3-as km szelvényében állították meg 2023. szeptember 20-án az egyenruhások, majd az autó tüzetes átvizsgálásába kezdtek. Előkerült egy olyan flakon, amiben a címke alapján ablakmosófolyadéknak kellett volna lenni. Azonban a gyorsteszt kimutatta, hogy amfetaminolaj, vagyis kábítószer, ami összesen 2 liter volt, vagyis több mint 2 kg. A pénzügyőrök az autó csomagterében a pótkerék alatt még további két kilónyi kristályos anyagot is találtak, amiről kiderült, hogy szintén tiltólistás drog.

Az 50 éves nagyvenyimi férfit már a KR NNI pécsi nyomozói hallgatták ki gyanúsítottként jelentős mennyiségű kábítószerre, forgalomba hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelem kísérlete miatt. Ezt követően bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit később a bíróság el is rendelt.

Az akcióval a hatóságok összesen több mint 22 ezer adag drog piacra kerülését akadályozták meg, aminek a feketepiaci értéke meghaladja a 100 millió forintot.

A KR NNI pécsi egysége azt is kiderítette, hogy a futár megbízás alapján hozta be a drogot hazánkba. Később sikerült azonosítani a megbízót is, aki egy magyar állampolgárságú, de Németországban is lakhellyel rendelkező 60 éves férfi. Felvették a kapcsolatot a német hatóságokkal, ennek köszönhetően Németországban az Alsó-Frankföld Bűnügyi Felderítő Főosztály szintén nyomozást rendelt el.

A két országban zajló felderítést az EUROPOL támogatása mellett folytatták, majd 2024. július 29-ére összehangolt akciót szerveztek. A 60 éves célszemélyt pécsi lakóhelye közelében az NNI munkatársai a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek Közterületi Támogató Alosztályának segítségével fogták el. A hozzá köthető magyar és német ingatlanokban pedig kutatásokat hajtottak végre. Összesen hat kilogramm kábítószert foglaltak le.

Majd különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és a bíróság elrendelte a letartóztatását. Ügyében a nyomozás a KR NNI Műveleti Szolgálat Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal szakirányításával még tovább folytatódik a kábítószercsempészésben részt vevő további személyek azonosítása érdekében.

Az 50 éves nagyvenyimi futárral szemben azonban már elvégeztek minden nyomozati cselekményt a KR NNI munkatársai, és az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségnek.