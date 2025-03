Olyan jól sikerült a varjak riogatása, hogy már Pécs belvárosában is megjelentek - Olvasói levél

Teljes mértékben megértem a kertvárosiakat, hogy ki vannak akadva a varjak miatt, mert most már én is tudom, hogy mivel jár a jelenlétük, írta olvasónk, akinek belvárosi háza közelében, egy fán építenek éppen fészket a védett énekesmadarak. Hozzátette, a varjakat is megérti, hiszen valahol lakniuk kell, ha már elvettük a természetes élőhelyeiket. Azt viszont nem érti, mire fel büszkélkedik az önkormányzat a varjak sikeresnek mondott elűzésével, hiszen a problémát nem oldják meg, legfeljebb csak máshova helyezik át azt.

Eddig nem igazán szembesültem azzal, hogy mit is jelent a varjak megjelenése a lakóövezetekben, de most már legalább tudom, és így tökéletesen megértem azokat, akik szerint szinte elviselhetetlen a jelenlétük, írta olvasónk.

- Kukáznak, irdatlan koszt hagynak, s talán, ami a legrosszabb, rettentő hangosak. Persze tudom, a madarak nem tehetnek semmiről, eltűntek a természetes élőhelyeik, s nekik is lennie kell helyüknek a Nap alatt, ezért költöztek be a városokba.

Úgy gondolom azonban, hogy az eddigi próbálkozások - amelyeket győzelmi jelentésekként tálalnak - egyáltalán nem hozták meg a várt eredményt. A varjak héjával való riogatásával, a fészkek leverésével nem lesznek kevesebben, legfeljebb nem ott és nem annyian tartózkodnak majd, ahol eddig.

Azt pedig a madarakkal elfelejtették megbeszélni, hogy az önkormányzat szándékát követve Tüskésrétre vagy a temető környékére költözzenek Kertváros helyett. Ezzel szemben ugyanis olyan városrészekben tűnnek fel, ahol eddig nem voltak jelen, például már a történelmi belvárosban is megjelentek, ahol szemmel láthatóan jól érzik magukat, erre bizonyság, hogy fészek építésébe is fogtak.

Hogy mi a megoldás? A bölcsek köve sajnos nincs nálam, s a madarakhoz sem értek, de abban biztos vagyok, hogy a problémát az eddig alkalmazott módszerek nem oldják meg, legfeljebb csak máshova helyezik át azt.

