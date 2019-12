Nincs még ötlete, milyen édességet készítsen karácsonyra? A pécsi bloggerlány segít - Videó!

Mohr Míra 2017-ben indította el Süti MáMohr elnevezésű internetes blogját azért, hogy megossza a gasztronómia iránti szeretetét és ötleteit, szintén gasztronómia imádó emberekkel. Karácsony közeledtével ínycsiklandó süteményötleteiből is válogathatnak most követőink, ráadásul egy meglepetés-videóval is készült Míra az olvasóink számára.



- Sokan szeretik a gasztroblogodat. Mióta sütsz ekkora szeretettel?

- Már gyerekkoromban is imádtam mindent, ami a kézügyességgel és a kreativitással kapcsolatos. Komolyabban gimnáziumban kezdtem el foglalkozni a sütéssel, de eleinte a főzés volt a favorit. Mikor már belejöttem a különböző levesek, főfogások elkészítésébe, jöhettek a sütemények, desszertek.

- A blogolásba egyedül kezdtél bele?

- Unokanővérem biztatására indítottam el a blogot 2017-ben. Nem akartam a Facebook-ismerőseimet terhelni azzal, hogy a saját idővonalamon osztom meg a rengeteg édességgel kapcsolatos képet és receptet, így jobb ötletnek tűnt egy külön oldal erre a célra.

- Más felületeken is szemezgethetnek az érdeklődők a receptjeidből?

- Igen, akit érdekel van egy külön Facebook oldalam Süti MáMohr by Míra néven, egy Instagram oldalam sutimamohr.by.mira elnevezéssel, a külön holnapot a sutimamohr.hu linkre kattintva érhetik el az érdeklődök, végül pedig egy YouTube csatornával is rendelkezem, ami Süti MáMohr néven található meg.

Névjegy Mohr Míra 1998 március 7-én született Pécsett. A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban járta ki az általános iskolát és a gimnáziumot. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folytatta, turizmus-vendéglátás szakon. A sütés mellett imád jógázni, rajzolni és festeni, igazi művészléleknek vallja magát.



- A receptek a saját ötleteid alapján születnek meg?

- A legtöbb igen, de néha szoktam a Printeresten keresni ötleteket és régebbi szakácskönyvekből is merítek. Mindig, amikor elkészítek valamit, és finom lett, azt azonnal felteszem a blogra képekkel bemutatva, s a receptet is megírom.

- Karácsony közeledtével milyen egyszerűbb, gyorsan elkészíthető sütit ajánlasz annak, aki esetleg utolsó pillanatra hagyná a sütést?

- A videóban is bemutatott recept például tökéletes választás annak, aki nem szeret sok időt tölteni a konyhában karácsonykor. Ez egy újdonság egyébként, nemrég találtam ki pont azok számára, akik gyorsan és egyszerűen szeretnének elkészíteni egy ünnepi sütit. A sportszelet sütemény ihletett meg, amit szintén sütés nélkül lehet elkészíteni. Ez egy nagyon egyszerű kekszes-vajas recept, ami egy kis zöld mandula aromával és díszítéssel van megspékelve. A kókuszgolyómat is tudom ajánlani, nálunk nagy kedvenc a családban az ünnepekkor. De a blogomon sok-sok ötletes recept van karácsonyra, lehet belőlük szemezgetni.

- Díszítésnek mit használsz?

- Általában saját krémekkel szoktam dolgozni, de ez a süteménytől is függ. Szeretem a fondantot, a ganache, azaz a párizsi krémet és a különböző gyöngyös, illetve más formájú elemeket is használom, amiket a boltokban lehet fellelni. A videóban is bemutatott sütihez például gyöngyöket és piros színű krémet használtam.

A teljes videó, recepttel: