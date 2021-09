Nemzetközi programokért kapott rangos európai díjat a PTE

Külföldi egyetemek hallgatóit is megcélzó online nyári és téli egyetemek, workshopok, tréningek, kurzusok szervezéséért kapott rangos nemzetköz elismerést a Pécsi Tudományegyetem (PTE) - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

A kitüntetést odaítélő European Association for International Educators (EAIE) évente egy európai egyetemet jutalmaz kiválósági díjjal (Award for Excellence in Internationalisation 2021) olyan kiemelkedő, innovatív eredményért, amelyet az adott intézmény a nemzetköziesítési tevékenységek terén ért el - közölte a PTE.



A több mint három évtizede alapított, a világ 70 országából 2500 szervezetet soraiban tudó EAIE indoklása szerint - www.eaie.org/blog/2021-eaie-award-winners.html - a világjárványra reagálva a PTE gyorsan új, rövid ciklusú virtuális mobilitási programok sorát dolgozta ki, többek között virtuális globális gyakornoki programot, online nyári és téli egyetemeket, valamint karrierstratégiai tréninget, innovatív tevékenysége pedig különös figyelmet fordított a hallgatói közösség megteremtésére is az online térben."



A közleményben a PTE felidézte: a vírushelyzetre reagálva az intézmény nemzetközi irodája 2020 tavaszától nagyszámú nemzetközi virtuális programot valósított meg a külföldi partneregyetemek és a PTE hallgatói számára.

A programok között online nyári és téli egyetemek, workshopok, tréningek, amerikai és olasz egyetemekkel kifejlesztett közös online kurzusok, valamint virtuális szakmai gyakorlati program is volt.

E virtuális programokra európai, ázsiai, amerikai, afrikai hallgatók 40 ország 70 egyeteméről kapcsolódtak be.