Nemzetközi bluegrass-fesztivált rendeznek hétvégén Abaligeten
2025. augusztus 08. péntek 18:14
A szervezők közleménye szerint az ingyenesen látogatható Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivál fellépői között a bluegrass hazai és külföldi képviselői mellett jeles akusztikus zenei fellépőket hallhatnak a látogatók.
A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a bluegrass egy, az Egyesült Államokban kialakult, akusztikus zenei stílus. Az irányzat elnevezését a bluegrass, azaz a - Magyarországon is őshonos - réti perje vagy kékfű néven ismert növény adta.
A fesztivált szervező Magyar Bluegrass Zenei Egyesület célja, hogy a hazánkban még mindig kevéssé ismert műfajt egyre jobban megismertesse és megszerettesse a közönséggel.
Pénteken a Limber Jack együttes mellett a szintén helyi illetőségű, a helyi blues-nagyágyú Tarnai Balázs nevével fémjelzett és korábban Tarnai Acoustic néven hatalmas népszerűségre szert tett Recept Nélkül formáció, a Fejér megyei Quart Time Lovers, a Miskolci Bluegrass Band Family, továbbá a szlovák bluegrass képviselőjeként a Kitchen Grass zenekar lép színpadra. Láthatja a közönség az abaligeti fiatalokból verbuválódott Pannongrass együttest, az este lezárásaként pedig Szőke Tamás és Nagy Gergely "ízes fingerstyle gitárműsorát".
Szombaton hallható lesz a rendezvény két, szintén régi visszatérő vendége, a Hungarikum Együttes és a Revival Band. Két év után köszöntheti a helyi közönség Vas Zolit, és az Önként és Dalolva Társulat vidám, akusztikus örömzenélése sem marad el.
Először lép fel Abaligeten a Triad of Strings nevű, fiatal pécsi gimnazistákból álló formáció, míg a szintén pécsi Kentucky Harmonyt visszatérőként köszönheti a közönség. Hasonlóképpen hagyományos bluegrasst játszik a Poa Pratensis Bluegrass Band, idén első alkalommal áll Abaliget színpadán az újító fiatalokból álló Lowland Hill, illetve a tavaly hatalmas sikerrel debütált Lalaith is visszatér.
Vasárnap a bluegrass körökben hatalmas népszerűségnek örvendő New West Acoustix lesz a sztárvendég, majd Nightingale, a Lohonyai-Nagy duó és az M6 Country Band áll színpadra. Idén első alkalommal zenél a fővárosi Captain Brothers, amelytől a blues világa mellett a boogie-woogie sem idegen, és különleges duó felállásban mutatkozik be A Bence Kalandjai.
Nagy múltra tekint vissza a Hungarikum együttes templomi szolgálata vasárnaponként: az idei évben Mátyás Imre plébános celebrálja a szentmisét az abaligeti Bűnbánó Szent Mária Magdolna katolikus templomban délelőtt 11 órakor.
A fesztivál részletes programja a facebook.com/BluegrassFesztivalAbaliget oldalon, valamint a bluegrass.hu honlapon is megtalálható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nemzetközi bluegrass-fesztivált...
- Pécsi diák szerzett ezüstérmet a...
- Berobban a kánikula, 37 fok is lehet...
- Fák árnyékában kicsit megpihenni...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- Késnek a vonatok Pécs és Magyarbóly...
- Nyergesvontató rohant az építés alatt...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Óránként akár száz hullócsillagot is...
- Vizet juttattak a Dunából Belső-Bédába