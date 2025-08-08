Nemzetközi bluegrass-fesztivált rendeznek hétvégén Abaligeten

A szervezők közleménye szerint az ingyenesen látogatható Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivál fellépői között a bluegrass hazai és külföldi képviselői mellett jeles akusztikus zenei fellépőket hallhatnak a látogatók.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a bluegrass egy, az Egyesült Államokban kialakult, akusztikus zenei stílus. Az irányzat elnevezését a bluegrass, azaz a - Magyarországon is őshonos - réti perje vagy kékfű néven ismert növény adta.

A fesztivált szervező Magyar Bluegrass Zenei Egyesület célja, hogy a hazánkban még mindig kevéssé ismert műfajt egyre jobban megismertesse és megszerettesse a közönséggel.

Pénteken a Limber Jack együttes mellett a szintén helyi illetőségű, a helyi blues-nagyágyú Tarnai Balázs nevével fémjelzett és korábban Tarnai Acoustic néven hatalmas népszerűségre szert tett Recept Nélkül formáció, a Fejér megyei Quart Time Lovers, a Miskolci Bluegrass Band Family, továbbá a szlovák bluegrass képviselőjeként a Kitchen Grass zenekar lép színpadra. Láthatja a közönség az abaligeti fiatalokból verbuválódott Pannongrass együttest, az este lezárásaként pedig Szőke Tamás és Nagy Gergely "ízes fingerstyle gitárműsorát".

Szombaton hallható lesz a rendezvény két, szintén régi visszatérő vendége, a Hungarikum Együttes és a Revival Band. Két év után köszöntheti a helyi közönség Vas Zolit, és az Önként és Dalolva Társulat vidám, akusztikus örömzenélése sem marad el.

Először lép fel Abaligeten a Triad of Strings nevű, fiatal pécsi gimnazistákból álló formáció, míg a szintén pécsi Kentucky Harmonyt visszatérőként köszönheti a közönség. Hasonlóképpen hagyományos bluegrasst játszik a Poa Pratensis Bluegrass Band, idén első alkalommal áll Abaliget színpadán az újító fiatalokból álló Lowland Hill, illetve a tavaly hatalmas sikerrel debütált Lalaith is visszatér.

Vasárnap a bluegrass körökben hatalmas népszerűségnek örvendő New West Acoustix lesz a sztárvendég, majd Nightingale, a Lohonyai-Nagy duó és az M6 Country Band áll színpadra. Idén első alkalommal zenél a fővárosi Captain Brothers, amelytől a blues világa mellett a boogie-woogie sem idegen, és különleges duó felállásban mutatkozik be A Bence Kalandjai.

Nagy múltra tekint vissza a Hungarikum együttes templomi szolgálata vasárnaponként: az idei évben Mátyás Imre plébános celebrálja a szentmisét az abaligeti Bűnbánó Szent Mária Magdolna katolikus templomban délelőtt 11 órakor.

A fesztivál részletes programja a facebook.com/BluegrassFesztivalAbaliget oldalon, valamint a bluegrass.hu honlapon is megtalálható.



