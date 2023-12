Nem az időjárás a hibás, ha valaki hidegrázást kap az adventi vásárban Pécsett

A zsíros kenyér alapvető összetevői: zsír és a kenyér. Emellett, Pécsett, a Széchenyi téren, 2023 decemberének elején még nélkülözhetetlen hozzá 800 jó magyar forint is. A nagy katolikus ünnep előtti vásári kavalkádban estefelé az időjárás zord, de ez nem meglepetés. Az áraktól azonban egyszerűen hideglelést lehet kapni. Az ellen meg még a helyszínen kapható kesztyű, meg szőrmekucsma sem véd meg igazán.

Napjaink nyílt téri árusai már nem az eget kémlelik, ha arra kíváncsiak, milyen forgalomra számíthatnak. Okostelefonon böngészik inkább a meteorológiai térképeket, azt lesve, érkezik-e az eső? Mert az nekik talán a legnagyobb ellenségük.



Egy csokit kínáló házikóban álldogáló hölgy azt is elárulta, a fagyos szelek ellen úgy, ahogy tudnak védekezni, mert a lábuknál még fűtés is akad. De az égi áldással szemben nehezebb tenni, mert akkor a vevők is inkább maradnak otthon, minthogy kidugnák az orrukat a belvárosba. Ahol a sürgés-forgás, meg a hangulat még eléggé mérsékelt. Igaz, csupán pénteken kezdődött az egész, már, ha az előkészületeket nem számítjuk bele.



Akadnak nyilvános árak, meg olyanok is, amiket nem vernek nagydobra. A vállalkozók ugyanis kénytelenek voltak aláírni egy titoktartási szerződést azzal kapcsolatban, mennyi bérleti díjat kellett leszurkolniuk a város felé ahhoz, hogy megjelenhessenek portékáikkal.



Ha nem lehet ismert a szám, ám legyen! Viszont ennek okán mi sem fedhetjük fel azt a személyt, aki elárultra, milyen számok szerepeltek az általa aláírt papíron. De a matek egyszerű.

Elég volt az illetőnek megemlíteni, hogy a két-három sarokkal távolabb lévő óriáskerék havi területfoglalási díja 90 000 forint. Emberünk szerint itt, egyénenként majdnem az ötszöröséről van szó, vagyis 400 000 forintnál többről meditálhatunk.

Pálinkát aranyért A forralt bor deciliterenkénti ára jellemzően 500 forint körül mozog, bár akadnak eltérések. Egész palackos borért 4200-től 6000-ig terjed a kínálat. De 4 centiliter minőségi pálinka 1500 -ért iható. Ami felszorozva, egyetlen literre kivetítve már 37 500 lenne. Kiszámolva feltétlenül ütős, mindegy, hány százalékos. A kürtöskalács tekercse 2000, máskor ez, a vásárcsarnoknál 1000 szokott lenni. A rétes darabja 600. Komolyabb ételt 4200 alatt máshol tessék keresni, ne itt! Tízezer itt legfeljebb lépésből sok, forintból elég kevés. De úgy mondják, „ilyen, ez a popszakma".

Ezek után nem csoda, ha az árlapokon vastagon fogtak a ceruzák, mielőtt azokat kitették volna közszemlére. Vagyis minden lehetne sokkal „karcsúbb" is a vevőknek, amennyiben az eladók kedvezőbben úszták volna meg az alkut. De a jó gazda gondos volt ebben az esetben, nem úgy, mint a példában szereplő ügyletnél tette azt.



- Voltam már Ausztriában, Salzburg városában ilyen rendezvényen - jelentette ki Sándor, az „álruhás" jogász, kezében egy műanyagpohárral, benne itala maradékával. - Semmivel sem lehet összevetni az itteni látottakat az osztrák módival, legfeljebb a fizetnivalók osztályában. Ott minden csillogóbb, nagyobb, hangulatosabb. Nem irigységből említem, de sokat kell még tanulnunk a szomszédtól.



Tegyük hozzá, fanyalgástól mentesen, az ajándéktárgyak skálája kimondottan széles.

Fából készült háztartási eszközöktől az egyedi ékszereken és fazekas termékektől a gyerekjátékokig, rengeteg tárgy vár új tulajdonosára. Aki itt nem talál magának valami érdekeset, az vagy végtelenül válogatós, vagy vészesen szegény.



Különösebb műsorszámok nem szórakoztatják az egybegyűlteket, a színpad lesötétítve vár a holnapra. A zene sem éppen ünnepi, bár legalább az ezerszer elcsépelt dallamfoszlányok nem borzolják a kedélyeket. Marad az evés, még inkább az ivás.

Utóbbi mínusz fokok idején érthető magatartás. Érzékenyítésnek sem a legrosszabb. Legalább mindenki kaphat egy kis ízelítőt a hajléktalan létből, teljesen ingyen, szabad égbolt alatt.



Összegezve a tapasztalatokat, azért hiba lenne bárkit is lebeszélni egy látogatásról. Egyetlen próbát évente bizonyosan megér az ügy.