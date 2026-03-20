Negyven év után vonul nyugdíjba a sellyei mentősök főnöke

Mintegy 40 év szolgálat után vonul nyugdíjba Szecsei Béla, aki 1987. június 1-jén lépett be az Országos Mentőszolgálat kötelékébe, közölte Facebook-oldalán a mentőszolgálat.

Azt írták, kezdetben mentőápolóként tevékenykedett a Pécs I. Mentőállomáson. Később mentésirányítói feladatokat látott el, majd a légi mentésben is kipróbálta magát. 1996-ban végezte el a mentőtiszti főiskolát.



Ezt követően a Sellyei Mentőállomáson teljesített szolgálatot mentőtisztként, ahol 2005-ben átvette az állomásvezetői feladatok ellátását, és ezt a szerepet egészen napjainkig betöltötte.

2026. március 9-én kezdte meg utolsó, 24 órás szolgálatát az esetkocsin.



Március 10-én meglepetésbulival készült számára bajtársi közössége egy helyi vendéglőben, ahová Bélát kávézni hívta meg egy kedves ismerőse. A csésze kávé helyett azonban jelenlegi és korábbi kollégái, barátai várták egy bográcsos vacsorával és egy kis ajándékkal. Hogy párás tekintetét a felkavart porszemek vagy a meghatottság okozta, azt jótékony homály fedi azóta is...



Reméljük, szívesen emlékszik majd vissza az elmúlt közel 40 évre. Bajtársai nevében jó egészséget és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk!"