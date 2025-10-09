Négy városból riasztották tűzoltókat egy baranyai tűzhöz

Több hivatásos és önkéntes egységet riasztottak szerda este Királyegyházára.



Családi házzal egybeépített, harminc négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében tegnap este Királyegyházán, a Rigó utcában.

Az esethez Szigetvárról, Sellyéről és Pécsről riasztottak hivatásos egységeket, hozzájuk csatlakoztak a szentlőrinci és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók.

A melléképületben spájz és a kazánház található, a tűz vélhetően elektromos meghibásodás miatt keletkezett.



A tűzoltók vízsugarakkal eloltották a lángokat, a tűz a lakóházra nem terjedt át. Mivel a tűzeset során károsodtak az elektromos vezetékek, illetve alternatív módon nem tudják megoldani a fűtést, a lakók rokonokhoz költöztek.