Négy városból riasztották tűzoltókat egy baranyai tűzhöz
2025. október 09. csütörtök 15:55
Több hivatásos és önkéntes egységet riasztottak szerda este Királyegyházára.
Családi házzal egybeépített, harminc négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében tegnap este Királyegyházán, a Rigó utcában.
Az esethez Szigetvárról, Sellyéről és Pécsről riasztottak hivatásos egységeket, hozzájuk csatlakoztak a szentlőrinci és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók.
A melléképületben spájz és a kazánház található, a tűz vélhetően elektromos meghibásodás miatt keletkezett.
A tűzoltók vízsugarakkal eloltották a lángokat, a tűz a lakóházra nem terjedt át. Mivel a tűzeset során károsodtak az elektromos vezetékek, illetve alternatív módon nem tudják megoldani a fűtést, a lakók rokonokhoz költöztek.
Forrás: Katasztrófavédelem
