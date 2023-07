Napvitorlaoázis ad árnyat a Konzumnál a buszra váróknak, majd' húszan is aláférnek

Győzelmi jelentésben számolt be nagy dobásáról a pécsi városüzemeltetési társaság, mely szerint ismét felszerelték a napvitorlát a Konzumnál a buszmegállóba. Jó hírként közölték azt is, hogy szépen terebélyesednek a tatárjuharok is, így hamarosan a "napvitorlaoázisra" sem lesz szükség. Nos, hát akkor mutatjuk, mit is írtak:



"Eddig sem fáztunk, de jövő héttől berobban az igazi kánikula! Pécsett hétfőtől 30 fok felett várható a csúcshőmérséklet, a hét közepén pedig a 35 fokot is elérheti majd a hőmérő higanyszála. Aki ilyenkor a belvárosban jár, az az árnyékos helyeket keresi. A tűző nap miatt nehéz perceket élhet át az, aki a Konzum Áruháznál, a Rákóczi úti megállóban várja a buszt.

Hogy kellemesebben teljen az utazás és a várakozás, ide idén is napvitorla oázist (sic!) telepítettek a BIOKOM NKft. munkatársai, így sokkal komfortosabban, egy 6×4 méteres árnyékoló alatt várhatják a buszt a tömegközlekedők.

A buszmegálló közelében kihelyezett tatárjuharok is szépen terebélyesednek.

(Mutatjuk is, erről van szó - a szerk.)

Erre a területre - az út és a járda alatt futó közművek miatt, sajnos nem lehetett fákat ültetni, társaságunk ezért döntött úgy tavaly, hogy a fákat itt növénytartó edényekben telepíti.

A fák néhány éven belül esernyő alakú lombkoronát fognak növeszteni, aminek köszönhetően nem lesz már szükség a kihelyezett napvitorlára, és nemcsak a buszmegállóban, hanem az érintett járdaszakon is árnyékot fognak biztosítani."