Napsütésre is számíthatunk a felhők mellett csütörtökön

Csütörtökön napközben általában felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napos időszakok azonban előfordulhatnak. Időszakosan kisebb eső, zápor kialakulhat.

Estétől északnyugat felől határozottabban csökken a felhőzet.

Ma az északias irányú szelet nagy területen kísérik élénk, a keleti országrészben akár erős lökések is, majd estére fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

Holnap az északnyugati, nyugati szél élénkülhet meg helyenként.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékek is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű.