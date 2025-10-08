Napsütésre is számíthatunk a felhők mellett csütörtökön
2025. október 08. szerda 19:30
Csütörtökön napközben általában felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napos időszakok azonban előfordulhatnak. Időszakosan kisebb eső, zápor kialakulhat.
Estétől északnyugat felől határozottabban csökken a felhőzet.
Ma az északias irányú szelet nagy területen kísérik élénk, a keleti országrészben akár erős lökések is, majd estére fokozatosan mérséklődik a légmozgás.
Holnap az északnyugati, nyugati szél élénkülhet meg helyenként.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékek is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű.
MTI
