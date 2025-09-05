Másfél méter alá esik a Duna vízszintje Mohácsnál
2025. szeptember 05. péntek 13:37
Némi áradást követően Mohácsnál is újra apad a Duna, a folyó vízállása hamarosan másfél alá esik.
216 centiméter volt a folyó vízállása Mohácsnál pénteken reggel, s a vízszint a következő napokban tovább csökken.
Jövő szerdán az előrejelzés szerint már csak 132 centiméteres lesz a vízállás.
EQM
