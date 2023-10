Magyarországon egyedülálló vadátjáró épült az M6-os befejező szakaszán, Lippó közelében

A MEVA Zrt. zsalurendszereinek segítségével egy a méretéből és az íves kialakításából adódóan is különleges látványt nyújtó vadátjárót hidat alakítottak ki a STRABAG és Duna Aszfalt kivitelezésében zajló M6-os autópálya záró szakaszának kivitelezése során, számolt be róla a Magyar Építők .

A Bóly és a horvát határnál fekvő Ivánvárda közötti 20 kilométeres út az Építési és Közlekedési Minisztérium (mint a NIF Zrt. jogutódja) megbízásából a STRABAG Építő Kft. és a Duna Aszfalt Zrt. konzorciumának kivitelezésében nettó 88,6 milliárd forintos szerződéses értéken valósul meg.

A 20 kilométeres szakaszon 3 különszintű csomópont, 7 aluljáró, valamint több jelentős műtárgy is megépül.

Ezek közül ezúttal most egy méretéből és íves kialakításából adódóan különleges látványt nyújtó műtárgyról, a Lippó településtől néhány száz méterre délre található, főpálya feletti vadátjárót átvezető hídról adunk tájékoztatást, amely a MEVA állványzatainak segítségével épült.

A műtárgy tervezése a FŐMTERV Zrt. nevéhez fűződik, a híd kivitelezését pedig a Lupex Kft. végezte alvállalkozóként, akik a hídfők és szárnyfalak függőleges zsaluzatához a MEVA Zsalurendszerek Zrt. AluStar falzsaluját, a monolit vasbeton pályalemez biztonságos alátámasztásához pedig a MEVA MT60 állványzatát alkalmazták a különleges ívű vadátjáró megépítése során.

A híd kivitelezésének részleteiről Oláh Zoltán, a MEVA értékesítő mérnöke, illetve Szász Sándor, a Lupex Kft. ügyvezető igazgatója adott részletesebb tájékoztatást lapunknak.

A hídpálya függőleges értelemben lekerekítő ívben fekszik, így a híd elején 200 méteres homorú ívű, a közepén 69,11 méteres sugarú domború lekerekítő ívű, majd ismét 200 méteres homorú ívű kialakítást kapott. A műtárgy felszerkezeti hossza 47,20 méter, a támaszközei 2 x 23 méteresek, a felszerkezet szélessége pedig a 40 méter hasznos szélességet figyelembe véve 47,28 méteres.

Mint azt a tájékoztatásban hangsúlyozták, a kivitelezés során fontos szempont volt a Lupex Kft. munkáira jellemző, magas vasbeton szerkezeti minőség elérése, ennek érdekében pedig a hídfők és szárnyfalak zsaluzása során az AluStar falzsalu MEVA műanyag zsaluhéja biztosította a szép betonfelületet. A pályalemez látszó betonfelülete új 3S zsaluhéjak alkalmazásával készült.



Gyors és precíz munka a megfelelő munkavédelem mellett

Az állványzat építése Oláh Zoltán, a MEVA értékesítő mérnöke által készített zsaluzási tervek alapján történt, a helyszínen pedig minden a pályalemezt alátámasztó MT60-as torony a terven megadott helyre került. A tervezés során arra is nagy figyelmet kellett fordítani, hogy a híd íves belső felülete is kialakítható legyen, így a pályalemez súlyából adódó terhek felvételén túl az állványzat fejorsóit is a megfelelő módon kellett beállítaniuk a szakembereknek.

Mint kiemelték, az MT60 állványtornyok könnyű és gyors szerelhetősége így hozzájárult ahhoz, hogy a műtárgy időben elkészülhessen.

A munkálatok során ugyanakkor nem csak a pontosságra és a gyorsaságra, de a megfelelő munkavédelemre is fokozottan odafigyeltek a kivitelezők. Az MT60-as állvány minden kereteleme integrált létrával rendelkezik, így a nagy magasságú tornyok biztonságosan használhatóak az összeépítésük vagy bontásuk során. „A fényképeken is jól látszik a pontos, precíz munka, melynek végeredménye egy gyönyörű híd lett" - hangsúlyozta Oláh Zoltán.



Hazánkban egyedülálló, korábban nyugati országokra jellemző színvonalú vadátjáró épült meg

Szász Sándor, a Lupex Kft. ügyvezetője és cégtulajdonosa kiemelte:

„A műtárgy megjelenését és szerkezeti kialakítását figyelembe véve egy az országban egyedülálló műtárgy épült meg. A projekt kivitelezése olyan szakmai tapasztalatot nyújtott számunkra, amely korábban még nem is igazán állt rendelkezésünkre, ezért is szeretjük a szakmai kihívásokat."

Az ügyvezető hozzátette, a MEVA AluStar azért is bizonyult a tökéletes választásnak, ugyanis alkalmazásával tökéletes betonfelületet kaptak, amely a 600 köbméternyi hídfő betonozása során is remekül tudott vizsgázni. Végezetül egy másik jelentős projekt kivitelezését is megemlítette:

„Szintén ezt a rendszert és a StarTec 240 X 270 méretű horganyzott acélkeretes tábláit alkalmaztuk a Budapesten kivitelezett Aranyhegyi-patak árvízvédelmi támfal építésén, ahol ugyancsak a várt eredményt tudtuk elérni."



A zárószakasz más jelentős átvezetői is MEVA megoldásokkal épületek

Zárásképpen hangsúlyozták, az M6-os autópálya utolsó szakaszán több műtárgy kivitelezése is a Lupex Kft. és a MEVA Zrt. együttműködésében készült el. Mint azt fentebb is említettük, a szakaszon több jelentős műtárgyat is építenek, melyek között a legjelentősebbek a Villány-Mohács vasútvonalon átvezető híd, illetve a Szilvás-patak és a Majsi-vízfolyás feletti, vadátjáróval kombinált völgyhidak.