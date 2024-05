Látványos bemutatókkal várták a kicsiket a rendőrök a gyermeknapon - Videó!

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon megrendezett gyermeknapon színes programokkal és látványos bemutatókkal várták az érdeklődőket.

A főkapitányság a társszervezeteivel és kiemelt partnereivel együttműködésben, központi gyermeknapot szervezett május 25-én délelőtt Pécsett.

Míg a korábbi években rendőreink látogattak el a különböző gyermeknapi rendezvényekre, idén a rendőrség nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, közel 500 látogató vette birtokba a helyszínt. Az interaktív programokra a bölcsődék, óvodák és iskolák mellett lakásotthonban élő gyerekek is ellátogattak.

A Baranya Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet intézkedéstaktikai és kutyás bemutatóval készült, de megmutattak egy fogvatartotti zárkát is a fiataloknak.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Baranya Vármegyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége látványos járműbemutatót tartott.

A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület tűzoltóautót hozott a fiataloknak, a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete pedig - többek között - ambubabával, részegszemüveggel és csillámtetkóval készült.

