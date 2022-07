Kuruzslás miatt tartóztattak le egy férfit Pécsett

A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy férfi letartóztatását egy hónapra, kuruzslás bűntette és jelentős kárt okozó csalás bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított nem rendelkezik orvosi végzettséggel, orvosi tevékenység végzésére nem jogosult. 2021. őszén megismerkedett a sértett pécsi nővel, akinek álnéven bemutatkozva, nőgyógyásznak adta ki magát. A gyanúsított a nőhöz kozmetikai kezelésekre járt.

A nő 2021. decemberében, kozmetikai kezelés közben rosszul lett, akkor a gyanúsított felajánlotta neki, hogy megvizsgálja, mert lehet, hogy nőgyógyászati problémája van.

A gyanúsított 2022. januárjában ment el a sértett lakására, ahol megvizsgálta, majd egy alkalommal a sértettet a munkahelyén is megvizsgálta.

2022. februárjában a sértettnek már a gyanúsított lakására kellett mennie további vizsgálatok elvégzésére, amelyről e-mailben a gyanúsított leletet is küldött neki.

A sértettnek a vizsgálatokért nem kellett fizetnie, ezért ismerősének is ajánlotta a gyanúsítottat, aki a sértett ismerősét és annak párját is megvizsgálta, a férfitől ondó mintát is kért, részükre orvosi diagnózist is közölt és kezelést ajánlott.

A gyanúsított továbbá internetes társkereső alkalmazáson keresztül megismert egy férfit, és magát minden alkalommal másnak (ügyvéd, rendőr őrnagy, közjegyző) kiadva, 2021. november 3. napjától 2022. június 28-ig a sértett férfit anyagi haszonszerzés érdekében, több alkalommal tévedésbe ejtette és tőle - különböző ürügyekkel - összesen 11.850.000 forintot csalt ki és utaltatott át a saját bankszámlájára.

A gyanúsított büntetlen előéletű, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, a folyamatban lévő büntetőeljárás alatt is folytatta a bűncselekmények elkövetését, így alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész tudomásul vette a bíróság határozatát, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.