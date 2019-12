Közös koncertet ad az Amadinda Ütőegyüttes a PFZ-vel Pécsen

A fennállásának harmincötödik évfordulóját idén ünneplő Amadinda Ütőegyüttes lép fel vendégszereplőként a Pannon Filharmonikusok (PFZ) szombati hangversenyén, a pécsi Kodály Központban.

A szimfonikus zenekar MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a Szivárvány havasán című esten a PFZ vezető karmestere, Bogányi Tibor vezényletével állnak színpadra a muzsikusok.

A koncert első felében Gyöngyösi Levente kifejezetten a zenekar felkérésére írott műve, a város iránti tiszteletét kifejező Ouvertura Sopianaensis nyitánya csendül fel. Ezt követően az Amadinda Együttes közreműködésével a négy ütőjátékosra és zenekarra szintén e szerző által írt Sinfonia concertante lesz hallható a zeneszerzőtől.

Utóbbi zenedarab öt esztendeje a PFZ és az akkor harmincéves fennállását ünneplő Amadinda Ütőegyüttes felkérésére született. A Szivárvány havasán kezdetű népdalt is feldolgozó művel Erőss Zsolt hegymászó életműve előtt is emléket kívánt állítani a zeneszerző, akiről a PFZ honlapján azt írják, nemzedékének kiemelkedő alakja, 2012-től pedig a zenekar rezidens alkotójaként is munkálkodik. Mint az a zenekar honlapján olvasható, mindkét zenemű feltűnően gazdag invenciójú, a könnyűzenében bevált fordulatokat is magába olvasztó, sokszor lírai, dalszerű fogalmazásmód pedig rendkívül közönségbaráttá és szórakoztatóvá is teszi a darabokat.

A hangverseny második felében Bartók Béla mára már halhatatlanná vált kései műve, az 1943-ban komponált, Natalie Koussevitzky emlékének ajánlott Concerto zenekarra lesz hallható.

A mű fordulópont volt Bartók amerikai pályafutásában. Serge Koussevitzky, a bostoni szimfonikus zenekar vezető karmestere rendelte meg a darabot nem sokkal korábban elhunyt felesége emlékére. Koussevitzky a bemutató után lelkesen a következőképpen nyilatkozott: "Az utolsó 25 év legjobb zenekari műve!" A Concerto azóta is Bartók egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott alkotása.

A koncert zenei anyagából stúdiófelvétel készül, melyet lemezen ad ki a zenekar.