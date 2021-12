Kilép a DK-ból Bognár Szilvia - Nem tud azonosulni a helyi döntéshozatali gyakorlattal

A mai napon a pártigazgatónak elküldött nyilatkozatban erősítettem meg a Demokratikus Koalícióból való kilépési szándékomat, jelentette lapunkhoz eljuttatott közleményében Bognár Szilvia önkormányzati képviselő, Pécs korábbi alpolgármestere.

Íme, a közlemény:



"A pártvezetés előválasztással összefüggő többszöri és nyomatékos kérésére időt adtam az elhatározásom véglegesítésére.

A cselekvésre az elmúlt két közgyűlés alapján azért szántam el magam, mert nem tudok és nem is kívánok azonosulni azokkal a helyi problémakezelési, hatalomtechnikai és döntéshozási gyakorlatokkal, amiknek célja egykori szövetségesek nem is titkolt büntetése szakmai és elvhű kiállásaik miatt.

Tekintettel arra, hogy ezekben a közgyűlés DK frakciója is jól érzékelhetően részt vesz és ez ellen a párt sem emel kifogást, számomra nem marad más út, mint a kilépésemmel demonstrálni az ezekkel a folyamatokkal szembeni ellenérveimet.

Megalapozatlan véleménynek tartom, hogy a tavaszi sikeres választási szereplés záloga a feltétel nélküli asszisztálás olyan módszerekhez, amiket eltörölni kívántunk az ellenzéki szövetségünkkel, mint ahogyan azt is, hogy a jobbító szándékú kritika bűnös szándékot takar.

A különbözőségeink a világnézetünkben, a céljainkhoz vezető út és metódusaink milyenségében ragadhatók meg, emberi méltóságunk, a képviselői intézmény lényege ugyanaz jobboldalon, baloldalon és középen is, városvezető vagy ellenzéki szerepben is.

Az én hitem a szándékolt bántásoktól mentes közéletben van, ami ugyanúgy meghatározó az azonos oldali és ellenoldali szereplők esetében is.

Sillabuszom továbbra is a választóknak tett ígéretem, így képviselői munkámat - amíg minimálisan is hagyják, vagy egyéb szolgálatom el nem lehetetleníti - jelölőszervezetem, a Mindenki Pécsért Egyesület támogatását bírva végzem a továbbiakban is.

Köszönöm, ha velem együtt átérzik a következetes és hiteles szolgálat fontosságát, és megértéssel fogadják a lépésemet!

A Demokratikus Koalíció minden tagjának és képviselőtársaimnak további eredményes munkát kívánok, az élet bármely területén tevékenykednek is!", olvasható a dokumentumban.