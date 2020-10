Már hivatalosan sem civil: Bognár Szilvia, Pécs alpolgármestere belépett a DK-ba

Bognár Szilvia, Pécs megyei jogú város kulturális alpolgármestere belépett a Demokratikus Koalícióba, jelentette be közleményében a párt.

Az ellenzéki együttműködés, a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltjeként indult a 2019-es önkormányzati választáson, és győzött az egyéni választókerületében.

Bognár Szilvia eddig is a Mindenki Pécsért - Demokratikus Koalíció frakció tagja volt a pécsi közgyűlésben, viszont a DK-ba mindeddig nem lépett be.

A miértre így felelt a DK Pécs honlapján jelenleg is fellelhető nyilatkozatában:

"Joggal merül fel a kérdés - és fel is teszik nekem rendre-, hogy dk támogatott képviselőként és alpolgármesterként miért nem léptem még be a dk-ba. Erre az a válaszom, hogy egyrészt a pécsi önkormányzat igen sajátos, sem a polgármester, sem a gazdasági területekért felelős alpolgármester nem párttag, így, ha én az volnék, azt sugallná, hogy egyetlen párt, a dk diktál a pécsi városvezetésben, amely következtetés pedig helytelen, mivel ez koránt sincs így - fogalmazhatnék úgy is, hogy esetleges párttagságom negatív hírspirált jelentene a nyilvános térben; másrészt boldoggá tesz, hogy a számomra oly fontos egyéni szabadságot megélhetem dk támogatott politikusként."