Két baranyai tűzoltó is elismerést kapott 20 év szolgálatért

20 éves szolgálati jelet adott át a baranyai igazgató két tűzoltónak csütörtökön.

Hallai Zsolt Péter tűzoltó ezredes, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója október 9-én szolgálati jelet adott át két tűzoltónak húsz éves szolgálati viszonyuk elismeréseként.

A dicsérettel nemcsak a hűséget, hanem a magas színvonalú szakmai munkát is elismerik, amelyet az elmúlt két évtizedben végeztek kollégáink.

Az elismerést Kopasz Zsolt Károly (címlapképünkön) tűzoltó százados, pécsi szolgálatparancsnok, valamint Himer Viktor tűzoltó zászlós, a Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tagja vehette át.

Kopasz Zsolt Károly tűzoltó századost már többször bemutattuk. 2025-ben őt választották az Év tisztjének, 2024-ben vezető pozícióba került a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezetben, 2023-ban részt vett a törökországi földrengést követő mentésben és kutatásban. Elismeréseit mindig szerényen fogadja, számára tűzoltónak lenni ugyanolyan hivatás most, húsz év után is, mint pályája elején.

A százados 2005-ben szerelt fel Komlón, ahol 2011 decemberében szolgálatparancsnoki pozícióba került. 2012 és 2013 között a Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatban dolgozott, majd 2013 augusztusától a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság „C" szolgálati csoportjának parancsnoka lett.

A százados több alkalommal bizonyította rátermettségét, 2017-ben példás és hősies helytállásáról tett tanúbizonyságot, megmentette egy kilenc éves gyermek életét. A 2022-es Pécs-patacsi tűzeset során elsőként ért a helyszínre, ellátta a tűzoltásvezetői feladatokat. 2022 októberében ő képviselte a beavatkozó állományt, mikor Baranya megye közgyűlése Közrend-közbiztonság-díjat adományozott a tűzoltásban résztvevő hivatásos és önkéntes egységek részére.

Himer Viktor tűzoltó zászlós különleges szerkezelőként szolgál a Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában. 2005. szeptember 1-jén kezdte hivatásos szolgálatát, civilben asztalosként dolgozik. Komlói lakos, egy gyermek édesapja. Munkáját példaértékű hozzáállással végzi, melyet már jutalmazással is elismertek.

Léber Zoltán tűzoltó főhadnagy, komlói szolgálatparancsnok elmondása szerint Viktort nemcsak szakmai rátermettsége, hanem emberi hozzáállása miatt is nagy tisztelet övezi. Beosztottként, sofőrként és különleges szerkezelőként is kiválóan helytáll, különösen tehetséges a műszaki mentések terén.

Szolgálatparancsnoka szerint kiemelkedő a hozzáállása, segítőkészsége, és mindig lehet rá számítani. A szolgálaton kívül is aktív: rendszeresen jótékonykodik, különösen állatmenhelyek támogatásában vállal szerepet. Kollégái szerint nagyon jó ember - a tűzoltóságon és a magánéletben egyaránt.

A most kitüntetett tűzoltók példája azt mutatja, hogy az elhivatottság, a szakmai alázat és az emberek iránti elkötelezettség idővel valódi értékké válik. Ők nemcsak a tűzoltóság, hanem az egész közösség számára követendő példák.