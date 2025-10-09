Késnek a fővárosból Pécsre tartó vonatok
2025. október 09. csütörtök 07:47
Tart a felsővezetéki hálózat helyreállítása Budafoknál, emiatt a Budapestről Százhalombatta - Pusztaszabolcs - Pécs felé tartó járatoknál 5-15 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani, közölte a MÁV.
A fennakadás végéig Budafokon mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg az S40-es és a G43-as vonatok.
Forrás: MÁV
