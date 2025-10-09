Késnek a fővárosból Pécsre tartó vonatok

2025. október 09. csütörtök 07:47

Késnek a fővárosból Pécsre tartó vonatok

Tart a felsővezetéki hálózat helyreállítása Budafoknál, emiatt a Budapestről Százhalombatta - Pusztaszabolcs - Pécs felé tartó járatoknál 5-15 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani, közölte a MÁV.

 

 

A fennakadás végéig Budafokon mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg az S40-es és a G43-as vonatok.


Forrás: MÁV