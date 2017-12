Keleti nyitás vagy meghekkelték? Kínai feliratokkal árult Szalon sörök bukkantak fel Pécsett

Kínai nyelvű címkével ellátott Szalon sört forgalmaz több pécsi üzlet is. A dobozokon a jól ismert, többek közt a gyártás helyét, az alkoholtartalmat és az összetevőket feltüntető tájékoztató szöveget fordították le a távol-keleti nyelvre. Már Ázsiában is forgalmazzák a pécsi terméket?

Furcsaságra lett figyelmes egy vásárló a minap a főpályaudvar mellett lévő kisboltban. A hűtőből ugyanis olyan Szalon sört vett ki, amelyen egy ráragasztott címke is volt, a jól megszokott tájékoztató szöveggel - csakhogy kínai nyelven. Az érdekességről munkatársunknak beszámoló olvasónk megkérdezte a pénztárost, hogy miért szerepelhet a kínaiaknak szánt szöveg a dobozon, ám a hölgy nem tudott választ adni.

Rövid „nyomozás" után több más kisebb boltban is találtunk ilyen címkével ellátott Pécsi Szalont, sőt, nem csak világos, hanem barna sört is árulnak így. Hogy a helyzet még kuszább legyen, a dobozokra egy másik matrica is került, amelyen magyarul is elolvasható szinte ugyanaz a tájékoztató.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy a termékeket exportra szánták a Távol-Keletre, de végül mégis Pécsett maradtak a dobozok.

Nem kötik az orrunkra Sajnos nem az első eset a mostani, amikor lapunk munkatársa hiába kér tájékoztatást a Pécsi Sörfőzde Zrt.-től. Legutóbb a nyáron történt tulajdonosváltás kapcsán kerestük meg a céget, ám érdemben akkor sem kaptunk tájékoztatást.

Hogy kiderítsük, tényleg így történt-e, természetesen megkerestük a Pécsi Sörfőzde Zrt.-t. Az elektronikus levélben elküldött kérdéseinkre - bár telefonos megkeresésünkre tájékoztatást ígértek - cikkünk megjelenéséig nem érkezett visszajelzés, válasz.

Így egyelőre nem tudjuk, hogy valóban exportál-e a távoli országba termékeket a cég, és ha igen, mikortól és mekkora mennyiségben? Szintén megkérdeztük, hogy Magyarország határait átlépve hol kaphatóak még a Pécsi Sörfőzde termékei.

Természetesen, amint megérkeznek a válaszok, frissítjük cikkünket.