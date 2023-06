Indul a pécsi repülőgépgyár, a Magnus Aircraft Zrt. kínai beruházása

Hamarosan megkezdődik az a 175 millió euró értékű beruházás, amelynek keretében a magyar tulajdonú Magnus Aircraft Zrt. (Magnus Aircraft) kínai leányvállalata egy repülőgépek gyártását szolgáló, 18 ezer négyzetméteres épületkomplexumot létesít az ázsiai országban - közölte a vállalat az MTI-vel.

A Pécs melletti pogányi reptéren saját fejlesztésű kisrepülőgépek gyártásával, elektromos meghajtású repülőgép fejlesztésével foglalkozó vállalat MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a társaság vezetése a közelmúltban látogatott Kínába, hogy tájékozódjon a tavaly szeptemberben elindult projekt állásáról.



Mint emlékeztettek: a korábbi megállapodás értelmében egy bemutatóterem, egy kompozit, egy repülőgép összeszerelő, egy karbantartó üzemegység, valamint az Óbudai Egyetem közreműködésével egy fejlesztési központ - valósul meg Sanghaj közelében, Vuhszi városában.



A 175 milló eurós, 70 százalékban kínai állami támogatással, egy helyi repülőtéren zajló beruházás keretében a bemutatóterem fél éven belül elkészül, az első üzemegység kivitelezése pedig júliusban indul. A kínai-magyar vegyesvállalat, a Jiangsu Magnus Aircraft Manufacturing a beruházás végeztével a tervek szerint összesen 300 munkahelyet hoz majd létre, míg a magyar kollégáknak vezető szerepet biztosít - közölték.



Boros László, a Magnus Aircraft vezérigazgatója az MTI érdeklődésére azt mondta, hogy már 2017-től, a pogányi beruházásuk megkezdésekor tervezték a piacnyitást Kína felé.

Hozzáfűzte: a kínai beruházás eredményeként az első időszakban összeszerelés és fejlesztés valósul majd meg.



Emlékeztetett: a beruházás annak köszönhetően indulhat el, hogy 2022 elején a Magnus Fusion típusú repülőgépe megkapta típusengedélyét a Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóságtól (CAAC).



A kínai látogatás során a cég hosszútávú együttműködési megállapodást kötött a Rizhao Wohe Aviation Service Co., Ltd. vállalattal is, amely 50 darab Fusion repülőgépet rendelt meg 65 millió jüan értékben. A megrendelés teljesítésére három éven belül kerül sor. A stratégiai együttműködési szerződés aláírását követően kereskedelmi megállapodást kötött a kínai társaság és a Magnus Aircraft Zrt. kínai leányvállalata, amely évi 45 repülőgép értékesítési célt is tartalmaz a régióban - számolt be a vezérigazgató.



Boros László kitért arra is, hogy a fejleményeknek köszönhetően kedvezőbb vám- és adózási feltételeket kaptak és egy kínai radiológiai- és orvostechnológiai eszközöket, valamint kompozit eszközöket gyártó vállalattal is együttműködési megállapodást kötöttek.



A Pécs melletti pogányi reptéren 2019-ben 2 milliárd forint támogatással, összesen 6 milliárd forintos beruházás keretében 7000 négyzetméternyi gyártóbázist létesítő vállalat az MTI érdeklődésére korábban közölte: a pandémia ellenére 2021-ben 10, tavaly 15 Fusion típusú gépet gyártott, az idén várhatóan 45 és 60 között lesz a legyártott darabszám.



A Pogányban jelenleg nyolcvan, és a tervek szerint az idén további negyven főnek munkát biztosító, ott energiahatékonysági beruházásokra készülő vállalat közlése szerint a társaság 2022-ben 550 millió forintos nettó árbevételt ért el és veszteséggel zárta az évet. Az idén várhatóan pozitív nulla eredménnyel zárnak, míg a "következő éveknek exponenciálisan növekvő árbevétel mellett pozitív eredményt kell hozniuk" - írták.