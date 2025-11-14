Idős sofőr bukott le illegális dohánnyal Pécs közelében

Egy fekete Audi, két fekete zsák és néhány stresszes pillantás - ebből indult az a történet, amelynek a végére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei tettek pontot. A sofőr viselkedése és a csomagtartó egyaránt tartogatott meglepetést.

A pénzügyőrök az esti órákban, a 6-os főúton állítottak meg egy Pécs irányába haladó, magyar rendszámú Audit. A sofőr ideges viselkedése azonnal feltűnt a járőröknek. Amikor rákérdeztek, szállít-e jövedéki terméket, a férfi rögtön beismerte, hogy a csomagtartóban vágott fogyasztási dohány van.

Az egyenruhások felnyitották a rakteret, és két hatalmas, fekete szemeteszsákban több mint 30 kilogramm fogyasztási dohányt találtak.

A 64 éves férfi az áru tulajdonjogát elismerte, de eredetét nem tudta igazolni. Az egyenruhások összesen 30,48 kilogramm illegális dohányterméket foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, az elkövető akár 3,5 millió forint bírságra is számíthat.