Hűvös éj után napsütéses napunk lesz pénteken
2025. szeptember 18. csütörtök 19:30
Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre számíthatunk, északkeletebbre, keletebbre viszont időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett.
Csapadék nem valószínű. Kezdetben a nyugatias szél időnként még megélénkülhet, éjszakától viszont már jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 23 és 29 fok között alakul.
MTI
