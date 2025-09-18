Hűvös éj után napsütéses napunk lesz pénteken

Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre számíthatunk, északkeletebbre, keletebbre viszont időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett.

Csapadék nem valószínű. Kezdetben a nyugatias szél időnként még megélénkülhet, éjszakától viszont már jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 23 és 29 fok között alakul.