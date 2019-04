Húsvéti meglepetés: cuki majomkölyköket is nézegethetünk a Pécsi Állatkertben!

A húsvéti ünnepek alatt is érdemes felkeresni a Pécsi Állatkertet: Vadim, a közelmúltban érkezett rozsomák egyre aktívabb, gyakran lehet látni, amint felfedező körútra indul új otthonában. Idén először a húsvéti hosszú hétvégén nyílik meg a gyűrűsfarkú makik kifutója a látogatók előtt, de érdekesebbnél érdekesebb látványetetési programokkal is készülnek az állatkert munkatársai. Kis állatokban sincs hiány: az elmúlt héten két majomcsapat is újszülöttel lepte meg az intézmény gondozóit, különlegesség, hogy a két pici születése között mindössze két nap telt el.

Április 11-én, csütörtök reggel egy kis szavannacerkóf született a Pécsi Állatkert családjában. Óriási volt az öröm, hiszen még nem számítottunk a kicsi érkezésére, az előző cerkófkölykünk 2018. augusztus 20-án, több mint 10 éves szünetet követően született meg a Pécsi Állatkertben. Az időközben Dumbó névre keresztelt kis hím szépen cseperedik, egyre gyakrabban játszik a csapat felnőtt tagjaival.

Nagy meglepetésünkre tavalyi kölykünk hamar testvért kapott, hiszen ennél a majomfajnál az utódok egy-másfél évig az anyjukkal maradnak, és csak ezt követően születik az anyának újabb kicsinye. Mivel a szavannacerkófoknál a vemhességi idő 5-6 hónap között változik, a két kölyök születése között a biológiailag lehetséges legrövidebb idő telt el.

Az újabb pici érkezését a reggeli takarítás közben vették észre az állatkert munkatársai: a belső férőhely rendbe rakásánál a külső kifutóra zárták a csapatot, ekkor még semmi sem utalt a kicsi születésére, fél óra elteltével azonban, amikor a majmok gondozója ellenőrizte a cerkófokat, nagy megdöbbenésre már eggyel több állat volt a kifutóban.

Az új jövevény egészséges, és a csapat többi tagja is hamar a szívébe zárta. A tavalyi születésű „nagy tesó" megilletődve ismerkedik vele, nem tudja, hirtelen miért „esett ki a mama kosarából". Az apuka harciasan védi kis családját, igazi vezérhímként óvva utódait. A Pécsi Állatkert csapatát a szülőpáron és a két kölykön kívül egy idősebb nőstény alkotja, ő látja el a „nagynéni" feladatait, a nagyobb kölyök lelkes játszótársa.



A zászlós farkú kolobuszok, más néven gerezák kölyke a kis cerkóf után mindössze két nappal, április 13-án, szombaton este látta meg a napvilágot. Érkezésével immár hétfősre bővült a pécsi gerezacsapat, amely egy szülőpárból, a szülők négy kölykéből és egy fiatal, idegen vérvonalú hímből áll.

A cerkófhoz hasonlóan a kis gereza is egészséges, egyre többet lehet látni, amint az anyuka a családja körében kihozza a külső kifutóra. Az újszülött a fekete-fehér bundájú felnőttekkel ellentétben hófehér szőrű, körülbelül három hónapos korában ölti fel a kifejlett állatokra jellemző mintázatot. A fehér bundának különleges szerepe van, hiszen felkelti a felnőttek figyelmét, így jobban odafigyelnek a kölyökre. A pici 2017 decemberében született nővére (az első gereza, ami a Pécsi Állatkertben látta meg a napvilágot) is óriási érdeklődést mutat kis testvére iránt, gyakran elkéri anyjától, hogy „babázzon" egy kicsit.

A kölyök születése szakmailag is fontos esemény, mivel a zászlós farkú kolobusz védett majomfaj, az európai állatkertek összehangoltan, az Európai Törzskönyvi Program (ESB) keretein belül tartják és tenyésztik.