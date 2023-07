Hordógurítással ünnepelték az M6-os sztrádán, a Majsi-vízfolyás felett épült híd elkészültét

A Strabag és a Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő 20 kilométeres autópálya-szakaszon különleges geometriával épített hidat a Strabag, számolt be róla a magyarepitok.hu .

Jelentős eseményhez érkezett július 20-án az M6-os autópálya Bóly és a horvát határ között, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában kiépülő 20 kilométeres szakasza.

A Strabag Építő Kft. és a Duna Aszfalt Zrt. konzorciumának generálkivitelezésében megvalósuló fejlesztésben ezúttal egy hídépítés került a fókuszba: csütörtökön megtartották a Majsi-vízfolyás felett a Strabag által megépített hídon a hordógurítást.

A szóban forgó befejező szakaszon három külön szintű csomópont, valamint több műtárgy is megépül, utóbbiak közül a legjelentősebbek a Villány-Mohács vasútvonalon átvezető híd, illetve a Majsi-vízfolyás és a Szilvás-patak feletti, vadátjáróval kombinált völgyhidak.

A Majsi-völgyhíd különleges geometriával épült: a munkáiról már korábban is beszámoltunk, amikor bemutattuk, hogy a MEVA Zsalurendszerek Zrt. milyen műszaki megoldásokkal segítette a hídépítést.

Várhatóan ez lesz a következő átadott gyorsforgalmi út

A hordógurítás előtti beszédekben dr. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, 2020 februárjában egy a térség fejlesztéséről szóló egyeztetésen hozta szóba Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy az M6-os autópálya befejezése egy szükséges fejlesztés lenne.

Utalt arra is, hogy a régió a jövőben is jelentős fejlesztésekre számíthat: a Villányt az autópályára bekötő út tervei már elkészültek, továbbá a kétsávos mohácsi Duna-híd előkészítése is zajlik.

Juhász Zoltán, az ÉKM Közúti Beruházáslebonyolítási Főosztály vezetője rámutatott, Magyarország egyik legnagyobb most zajló útfejlesztési projektje zajlik Bóly és Ivándárda között.

Hozzátette, miután a beruházás ütemterv szerint halad, nagy valószínűséggel ez lesz a következő gyorsforgalmi út, amit át lehet majd adni jövő év tavaszán. Hapák Attila, a Strabag Magyarország Kft. hídépítési részlegének műszaki vezetője hangsúlyozta, rengeteg szakember összehangolt munkájára van szükség a projekt eredményes előrehaladásához, akiknek csak egy kisebb része tud részt venni a hordógurítási ceremónián.