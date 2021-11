Házasságszédelgő férfivel szemben emeltek vádat Pécsett

A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki közös jövő ígéretével csalta ki a sértett nő bankkártyáját, és azt felhasználva, több, mint 100.000 Ft kárt okozott.

A vádirat szerint a vádlott és a sértett egy internetes közösségi oldalon ismerkedtek meg egymással. Levelezni kezdtek, majd a vádlott el is utazott a sértetthez, így személyesen is találkoztak.



A vádlott a nő bizalmába akart férkőzni, azt állította magáról, hogy Pécsett családi házban él, egyedülálló, állandó munkahellyel és rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és a sértettel élettársi kapcsolatot kíván létesíteni, ezért szeretné, ha a nő Pécsre költözne.



A vádlott megígérte, hogy a költöztetéshez szükséges fuvart el fogja intézni, azonban ehhez szüksége van a nő bankkártyájára, a hozzá tartozó PIN kóddal együtt. A nő bízott a vádlottal közös jövőben, ezért átadta a bankkártyáját és megadta a PIN kódját is, melynek a felhasználásával a vádlott több, mint 100.000 forint kárt okozott.



A férfi, állításával szemben, házasságban élt, jövedelemmel, állandó munkahellyel, saját

tulajdonú ingatlannal nem rendelkezett, nem tervezett a sértettel közös jövőt, célja kizárólag az volt, hogy hozzájusson a bankkártyához és ezáltal a bankszámlán lévő összeget jogtalan megszerezze.



Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Pécsi Járásbíróság büntetővégzés

meghozatalával felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki a csalást elkövető vádlottal

szemben.