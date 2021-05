Halálos baleset is történt múlt héten Baranyában

Baranya megye közútjain az elmúlt héten összesen 50 közúti közlekedési baleset történt, amelyből 12 személyi sérüléssel járt.

A sérüléses balesetek közül kilenc könnyű, míg kettő súlyos sérüléssel végződött, egy pécsi vasúti átjáróban történt baleset pedig halálos kimenetelű volt.

A legfőbb baleseti ok az elmúlt héten is a gyorshajtás volt, de történt baleset elsőbbség meg nem adása, szabálytalan kanyarodás, követési távolság be nem tartása, valamint gyalogos hibájából is.