Gyalogos zarándoklat indul pénteken Püspökszentlászlóra

Június 20-án, pénteken gyalogos zarándoklat indul Mecseknádasdról Püspökszentlászlóra. A Pécsi Egyházmegye hagyományai szerint minden évben megtartott zarándoklatot a papi- és szerzetesi hivatásokért ajánlják fel.

A gyalogos zarándoklat a mecseknádasdi Árpád-kori Szent István-kápolnától indul 17:00 órakor Rékavár érintésével Püspökszentlászlóra, ahol 20:00 órakor a szentelendőkért felajánlott szentmise kezdődik.

A szentmisét Mihovics Szebasztián újmisés mohácsi káplán mutatja be, majd a liturgia után a gyalogos zarándoklat fakultatív programként halad tovább Pécsre.

Napjainkban különösen is fontos, hogy kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába Egyházmegyénkben is, ezért buzdítunk mindenkit, hogy személyes részvétellel és imával kapcsolódjon a programhoz, hogy általa megerősíthessük a meglévő hivatásokat és segíthessük az új hivatások tisztázását, megtalálását is.

A zarándoklaton résztvevők imáik mellett az úton megtapasztalt élményeiket, leküzdött nehézségeiket is a hivatásokért ajánlják fel.

A szervezők kérik a zarándoklat résztvevőit, hogy az aktuális időjárás szerinti öltözékről és a visszautazásról gondoskodni szíveskedjenek.