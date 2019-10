Gandhi születésének 150. évfordulójára emlékeztek a Gandhiban

Idén október 2-án éppen másfél száz éve annak, hogy megszületett Mohandász Karamcsand (későbbi tiszteletnevén: Mahátma) Gandhi, India szellemi és politikai vezetője. Ebből az alkalomból, valamint az indiai-magyar diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulója apropóján nagyszabású ünnepséget tartottak Pécsett a Gandhiról elnevezett középiskolában.

Megtelt a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola aulája, hiszen az ünnepségen az immár intézményi rendszer munkatársai és diákjai mellett számos partnerük képviselői is tiszteletüket tették.

- Ha a béke, az igazságosság, az egyenlő esélyek, a méltóság és a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseit nézzük, Mahátma Gandhi a történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége volt - fogalmazott nyitó beszédében az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete.

Kumar Tuhin hozzátette: a szóban forgó kettős jubileumnak pedig igazán illő helyszíne ez az iskola, amely immár negyed évszázada büszkén viseli Gandhi nevét, és méltón őrzi szellemi örökségét.



Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyteremtési főigazgatója India és Magyarország jó viszonyát emlegette fel, s annak kapcsán a közösségek közti párbeszéd szükségességét is hangsúlyozta. Mint elmondta, Magyarországon a kormányzat a roma közösségekkel is folyamatos párbeszédre törekszik; és hogy alapvetően gazdasági integrációt kell elérni ahhoz, hogy e roma közösségek végre felemelkedhessenek.



Sörös Iván a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárságának Gyermekesély Főosztályát vezeti. Ebbéli minőségében a beszédében kitért arra a koncertre is, amelyet a Gandhi Gimnázium hagyományőrző csoportja a közelmúltban a németországi Ulmban adott, ráadásul a világhírű Boban Markovic Orkestar előtt lépve színpadra. A főosztályvezető szerint ez az elismerés jól példázhatta a diákok számára, hogy érdemes tanulniuk, fejlődniük, valamint hogy büszkék lehetnek a roma nemzetiségi voltukra.



Az ünnepségen a Tata Consultancy Services is képviseltette magát, amely cég immár évek óta a pécsi Gandhi együttműködő partnere mind a felzárkóztatás, mind a digitális oktatás terén. Prabal Datta ügyvezető igazgató szintén a tanulás fontosságát hangsúlyozta a megjelent diákok előtt, s szavait azután továbbfűzte a házigazda gimnázium vezetője is. Ignácz István iskolaigazgató arról beszélt, hogy szerinte milyen üzenetet hordoz a mai fiatalok számára az a Mahátma Gandhi-idézet, miszerint "te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban". - Ha figyelmet vársz el másoktól, előbb te figyelj oda rájuk; ha azt várod el tőlük, hogy fogadjanak el téged, akkor előbb te fogadd el őket; ha pedig azt szeretnéd, hogy mások segítsenek neked, először te segíts őnekik. Érdemes ezt szem előtt tartanunk, ha mindannyiunk száámára elfogadható világban akarunk élni - zárta gondolatait Ignácz István.



A szervezők a kettős jubileumi ünnepséghez a zene világnapját (október 1.) is hozzákapcsolták. Ennek jegyében a beszédek között nem csak a házigazda iskola hagyományőrzőnek cigány népzenei-táncos produkcióját nézhette-hallgathatta meg a közönség, de a budapesti Amrita Sher-Gil indiai kulturális központ művészeinek, továbbá az egyaránt pécsi Miroslav Krleza horvát és Koch Valéria német nemzetiségi iskola diákjanak hangszeres, énekes, illetve táncos előadását is. Ily módon összesen négy kultúra mutatkozott be az egybegyűltek előtt.