Felföldi László megyéspüspök: az új advent új erőt, új lendületet és új biztonságot ad

„... hogy az advent után a Megtestesülés nagy titka újra megerősítsen bennünket Krisztus örömében és biztonságában." Felföldi László püspök advent első vasárnapján a Pécsi Egyházmegye egyházközségi és intézményi munkatársaihoz intézett rövid beszédét adjuk közre, mely a pécsi Kodály Központban megrendezett egyházmegyei adventi hangversenyen hangzott el.

Főtisztelendő Atyák! Kedves Testvérek!

Környezetünkben láthatjuk, hogy az emberiség, az egyes ember is különleges adventbe került. Napjainkban kapkodás, feszültség és zavart keresés jellemzi az adventi várakozás valóságát. Nekünk abban kell, hogy az istenkereső ember Istennel találkozhasson, és ebből a találkozásból béke, harmónia, az evangélium örömének teljessége szülessen meg és teljesedjen ki a szívekben. Az új advent új erőt, új lendületet és új biztonságot ad.

Adventi várakozás pedig nincs bűnbánat és a lélek megtisztulása nélkül és ez a megtisztulás nem csak az adventi időszakra érvényes. Ahogy Prohászka Ottkár fogalmazott egyik elmélkedésében, „a mi egész életünk advent, mert az emberi lét nagysága éppen az, hogy nem cél, hanem híd a valóság felé. Várakozás a valóságra. Egyedül az igaz várakozás méltó az igaz befogadására. Életünk nem csak cselekedetek, de talán még inkább a várakozás iskolája."

Ez a várakozás az advent, ez a várakozás az életünk. Jézus azt mondta: „Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!" (Lk 12,49) Nyilvánvaló, hogy Jézus nem pusztító, nem megégető tüzet hozott, hanem a szeretet, a világosság és az öröm tüzét, amelyet a Szentlélek lobbant lángra bennünk.

Már felgyulladtak az első fények az adventi koszorún. Engedjük, hogy a szívünkben is újra és újra, egyre gazdagabban lobbanjanak fel ennek az Istent látó fénynek a lángjai, és elég erősek legyenek ahhoz, hogy másokat is tűzbe hozzanak, másoknak is fényt mutassanak, hogy az advent után a Megtestesülés nagy titka újra megerősítsen bennünket Krisztus örömében és biztonságában - zárta adventi gondolatait Felföldi László pécsi megyéspüspök.