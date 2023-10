Érdekes programokra várják látogatókat a Kodály Központba

Exkluzív kulisszák mögötti séták, elektroakusztikai kiállítás, hangtechnikai előadások és a Popori Acoustics legújabb hangfalainak bemutatója is szerepel a Kodály Központ hangjai című tematikus nap programjában, amelyre november 11-én várják az érdeklődőket.



A szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. MTI-hez eljuttatott közleményében jelezték: a pécsi Kodály Központ hangversenyterme a hazai és nemzetközi szakmai világ szerint is a legjobb akusztikájú létesítményei között van.



A tematikus napot éppen azért szervezték meg, hogy az érdeklődők bepillantsát nyerhessenek az épület működésébe, a fellépések előtt és annak során végzett munkákba.



A nap során több alkalommal indulnak vezetett séták, melyeken megismerhető a Kodály Központ története, feltárulnak a stúdió és a fényvezérlő titkai, vagy éppen a gépház rejtelmei - sorolták.



November 11-én két alkalommal ad koncertet a Pannon Filharmonikusok zenekar is, amit akusztikai ismertető kísér Dobos László akusztikus hangmérnök jóvoltából, de a közönség a hangszereket is testközelből tekintheti meg.



Az alsó gépészetről és a versenyzongorákról Regényi Gábor főszcenikus vezetésével tudhatnak majd meg részleteket, Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója a Kodály Központról mint a rezidens zenekar otthonáról mesél, míg Popori Ottó és Kiss Imre (Popori Acoustics) előadásának fókuszában a statikus hangsugárzók lesznek, az elektroakusztikai rendszerek működése, az analóg és a digitális rendszerek fő különbségei és technikai megoldásai.



Egy elektroakusztikai berendezésekből álló kiállítás is megtekinthető majd 10 és 18 óra között, de az érdeklődők megismerhetik a Popori Acoustic elektrosztatikus hangsugárzóit és audió készülékeit.



A tematikus napról további részletek, jegyinformációk olvashatók a www.kodalykozpont.hu oldalon.