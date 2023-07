Enyves lett a keze egy pécsi asztalosnak, kiderült, hogy még az áramot is lopta

Sportot űzött

A mindenre elszánt alak szinte sportot csinált a betörésekből. Egyszer meglátogatta a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PEAC) Tüzér utcai szertárát is. A később hasznosított villanyvezeték is onnan került hozzá. Felesleges értéket nem ismert korának vállalkozó szellemű figurája. Ha már a kábelhez hozzáfért, fel is használta azt az áramlopásra. De a sportfelszereléseket sem volt szíve otthagyni. Amivel komoly gondot okozott a labdarúgóknak. Mert a mezeken, gatyákon kívül a labdák sem maradhattak a szertári polcokon.