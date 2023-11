Elfogták a mohácsi társasházi tárolók rémét

A rendőrök azzal gyanúsítanak egy mohácsi férfit, hogy egy helyi társasház több tárolójából is lopott, de rablás is van a számláján.

A rendőrök 2023. november 3-án fogták el azt a mohácsi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy aznap bement egy helyi társasház lépcsőházába, majd a nyitott alagsori ajtón keresztül eljutott a tárolókig, ahol többnek felfeszítette az ajtaját.

Az ott talált porcelánokat, szerszámokat, konzerveket és befőtteket két szatyorba pakolta, majd próbált angolosan távozni, ám a lépcsőházban útját állta egy asszony. Kérdőre akarta vonni a tolvajt, azonban az két kézzel a falnak lökte, és elszaladt.

A rendőrök hamar azonosították a férfit, majd pár óra múlva el is fogták. Előállították, kihallgatták, majd őrizete vették. Az is kiderült, hogy a férfinak a történtek mellett más folyamatban lévő ügyei is vannak, amelyek kivétel nélkül vagyon elleni bűncselekmények.

Csak pár nap telt el azóta, hogy legutóbb kihallgatták - akkor egy ágyneműtartóból kellett előállítani -, ezért a bűnismétlés és elrejtőzés veszélye miatt kezdeményezték a letartóztatását is.

A 19 éves férfi ellen rablás és többrendbeli lopás miatt nyomoz a Mohácsi Rendőrkapitányság.