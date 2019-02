Élesben is vizsgáztak az új pécsi parkolóautomaták: kevés a panasz a működésükre

Úgy tűnik, beváltak a mindennapi használat során az új pécsi parkolóautomaták. A szűk egy hónapja üzembe állított berendezések működésével kapcsolatos panaszok nem érték el a százat, s azok is jellemzően a gépek használatával kapcsolatosak. Egyre többen fizetnek bankkártyával, illetve mobiltelefonjuk segítségével.

Néhány hete végeztek a szakemberek a pécsi parkolóautamaták cseréjével, január közepe óta így újra fizetniük kell az autósoknak. Az új berendezések bankkártyás fizetésre is alkalmasak, ugyanakkor érméket nem adnak vissza.

A korábban használt - kizárólag érmés fizetésre lehetőséget biztosító, csaknem húszéves - gépek egyre többször romlottak el, s nagyon sokan találkoztunk azzal is, hogy „visszaköpik" a százasokat, kétszázasokat. Összesen 160 (azért van ilyen sokra szükség, mert rendelet írja elő, hogy az automaták nyolcvan százaléka legfeljebb 75 méteres gyaloglással elérhető legyen) berendezést kellett lecserélni, a teljes beruházás értéke mintegy 300 millió forint volt.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a színes kezelőpanellel rendelkező automaták érintésmentes (PayPass, PayWave) bankkártyaolvasóval is rendelkeznek, de az új gépek is alkalmasak az érmék elfogadására is. A bedobott érméknek megfelelő idejű parkolásra van mód, arra figyelni kell ugyanakkor, hogy ezek a gépek - a meghibásodási lehetőségeket csökkentendő - visszaadni nem tudnak.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire váltak be az új berendezések, így az elmúlt szűk egy hónap tapasztalatairól érdeklődünk a parkolási rendszert üzemeltető Biokom NKft.-től.

Válaszukból kiderült, hogy naponta csaknem ötezer sikeres jegyvásárlást regisztrálnak, míg a cég ügyfélszolgálatán az új órák üzembe helyezése után sem haladta meg a bejelentések, panaszok száma a százat.

- Jelenleg napi egy-két tucat probléma bejelentéséről tudunk, ezek nagy része arra vezethető vissza, hogy az új órákkal még ismerkednek az emberek, s kezelésükben segítségre szorulnak - fogalmazott Erdős Réka, a BIOKOM sajtófelelőse. - Ahogy megismerik az autósok az automata működését, úgy csökken a bejelentések száma is.

Hozzátette, tapasztalataik szerint a bankkártyás fizetést is növekvő kedvvel használják a pécsiek, az összes vásárlás kezdeti elenyésző száma mára jelentősen emelkedett. Az ilyen jegyvásárlások aránya a kezdeti néhány százalékról felment tíz százalék fölé, ahogy egyre inkább ráéreznek az emberek annak könnyebbségére, egyre nagyobb lesz ez az arány.

Hasonló a helyzet a mobilfizetéssel is.

Kitért arra is, hogy a tényt, hogy az eszközök nem rendelkeznek pénzvisszaadási funkcióval, a társaság másfél hónappal az új gépek üzembe helyezése előtt elkezdte kommunikálni, felhívva erre a figyelmet.



Mindezeken túl a jegyvásárlás folyamata során is egyértelműen kiderül, hogy a berendezés nem alkalmas a pénzváltásra. A gépen erre figyelmeztető üzenet több ablakban is megjelenik.