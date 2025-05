Egyre több az ügy, de állják a sarat a pécs bíróságok

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) álláspontja szerint a Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ítélőtábla ítélkezésének időszerűsége a növekvő számú ügyek ellenére is kiváló volt 2024-ben - közölte az OBH koordinációs és felügyeleti főosztályának vezetője kedden a baranyai vármegyeszékhelyen.

Fazekas Sándor a Pécsi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón elmondta: 2024-ben a Pécsi Ítélőtáblára és a Pécsi Törvényszékre is több ügy érkezett, mint 2023-ban, ez pedig illeszkedik az országos, enyhe növekedést mutató statisztikába.

Ismertetése szerint országosan tavaly a törvényszékeken és a járási bíróságokon összesen 1,2 millió, míg a táblabíróságokon 12-13 ezer ügyet tárgyaltak, ezek pedig néhány százalékkal magasabbak, mint három éve, amióta megfigyelhető egy folyamatos enyhe növekedés.

Kitért rá, hogy a Pécsi Ítélőtáblán a polgári és gazdasági szakágban volt tapasztalható növekedés, míg a törvényszéken szabálysértési peres ügyek, büntetés-végrehajtási, felszámolási ügyek mellett a gazdasági, polgári szegmensben volt kisebb növekedés.

A Pécsi Törvényszéken, illetve a Pécsi Ítélőtáblán tárgyalt ügyek aránya az összeshez képest 3-3,5 százalékos, illetve 7 százalékos - jegyezte meg Fazekas Sándor.

A főosztályvezető kiemelte, hogy mindkét pécsi szervezet időszerűsége kiváló volt 2024-ben, ugyanis a vezetők minden szükséges intézkedést megtettek ennek érdekében.

Közölte, hogy országosan 40 százalékkal csökkent az elmúlt négy évben a két éven át húzódó ügyek száma, és a Pécsi Törvényszéken is 34 százalékos a csökkenés.

Kiemelte, hogy 2024-ben a Pécsi Törvényszéken folyamatban lévő háromezer peres ügy alig 3,7 százaléka húzódott több mint két éve, holott már a 8 százalék is jó aránynak számít országos összevetésben. A táblabíróságon a legtöbb ügyben félé éven belül született jogerős ítélet, és csak három ügyben nem sikerült dönteni ennyi idő alatt - fűzte hozzá.

Az ítélkezés megalapozottsága is magas volt a Pécsi Törvényszéken: járásbírósági szinten a büntető szakágban 75 volt százalékos, a polgári szakágban 90 százalékos volt a jogerőre emelkedési arány, ami azt mutatja, hogy az ügyfelek többsége elégedett a bíróság munkájával - hangsúlyozta.

Kiért rá, hogy a törvényszéken a büntető peres szakágban már az ügyek 54 százalékában megszületett tavaly a jogerős ítélet, ami az országos 34 százalékos aránynál jóval magasabb.

Kiemelte, hogy a Pécsi Törvényszéken tavaly kiváló volt a hatályon kívül helyezési mutató is, míg az ítélőtáblán a büntető szakágban egyetlen esetben sem volt példa ilyesmire.

Fazekas Sándor szólt arról is, hogy a távmeghallgatások száma folyamatosan - 2023-ról 2024-re 25 ezerről 27 ezerre - emelkedik, ami az ügyek gyorsítását, a tanúk fegyelmezettségét segíti elő. A tervek szerint a jövőben tovább fogják emelni a közvetlen megjelenést nem igénylő tárgyalások, ezzel együtt a végpontok számát - rögzítette.

Túri Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnöke arról számolt be, hogy 928 ügyet fejezett be tavaly a táblabíróság, ami annak ismeretében szép szám, hogy 16 bíróra jutott ennyi ügy. Hozzáfűzte: az ügyek egy jó része régóta húzódott, túlnyomó részüket az ítélőtábla fél éven belül jogerős ítélettel zárta.

Mint mondta, tavaly a 90 büntető peres ügyhöz mintegy 222 ezer oldal nyomozati irat tartozott, a felülbírálandó elsőfokú ítéletek teljes oldalszáma pedig meghaladta a 2100 oldalt.

Sipos Balázs, a Pécsi Törvényszék elnöke arról szólt, hogy az ügyek érkezése, befejezése, folyamatban maradása tekintetében kiugró változás nem történt, számaik kiegyensúlyozottak voltak. Ezzel együtt az elmúlt három évben a szabálysértési, büntetés-végrehajtási ügyek, száma kismértékben nőtt, tavaly pedig a felszámolási ügyek száma is némi emelkedést mutatott 2023-hoz képest.

A fővárosi régióval szemben személyi oldalról a Pécsi Törvényszéken nincsenek kihívások, stabil a dolgozói létszám, a megfelelő számú személyzet áll rendelkezésre. A tárgyi feltételek változni fognak, mert egy 244 millió forintos beruházás keretében átalakítások történnek, egyebek mellett új tárgyalótermeket alakítanak ki a Pécsi Törvényszéken, valamint a közigazgatási kollégium és a szabálysértési bíróság is költözni fog - közölte az elnök.

A sajtó számára kiosztott háttéranyagban azt írták, hogy 2024-ben a Pécsi Ítélőtáblára összesen 936 - ebből 278 peres (93 polgári, 39 gazdasági, 56 munkaügyi és 90 büntető) - ügy érkezett, a legtöbb a Pécsi Törvényszékről.

Az ítélőtábla időszerűségi mutatói az elmúlt évben is kedvezően alakultak, egyik ügyszakban sem volt olyan ügy, amely egy éven belül ne fejeződött volna be - emelték ki. A büntető peres ügyek 48,4, a nemperes ügyek 99,6 százaléka, a civilisztikai ügyszakban a nemperes ügyek 95, míg a peres ügyek 62,5 százaléka, a munkaügyi ügyszakban a peres ügyek 52 százaléka és az összes nemperes ügy 3 hónapon belül fejeződött be.

Az ítélőtáblán az ítélkezés színvonala továbbra is kiemelkedő: a büntető ügyek valamennyi ténylegesen felülvizsgált és felülbírált ügyében hatályában fenntartó és helybenhagyó kúriai határozat született. Civilisztikai ügyszakban a 46 felülvizsgált ügyből csupán 9 esetben találta a Kúria a felülvizsgálati kérelmet alaposnak, és helyezte hatályon kívül - részben vagy egészben - a jogerős ítéletet, míg munkaügyi ügyszakban szintén nem került sor hatályon kívül helyezésre - sorolták.

A Pécsi Törvényszék kapcsán közölték, hogy a járásbíróságokon a tavaly érkezett polgári perek száma kismértékben csökkent az előző évhez képest, azonban gazdasági perből több érkezett, az érkezett ügyek száma a megelőző évekkel közel azonos volt, míg a végrehajtási ügyek száma folyamatosan nőtt. A folyamatban maradt peres és nemperes ügyek aránya minimális mértékben emelkedett, kivéve a polgári perekét - olvasható a háttéranyagban.