Egy tetőablak szigetelésben betöltött szerepe a hűvösebb évszakokban

Bár az igazán hűvös időjárás még várat magára, a nyarat egyértelműen magunk mögött hagytuk, épp ezért ismét releváns kérdés lehet a megfelelő hőszigetelés, különösen az olyan helyiségekben, mint a tetőtér. Szigetelés télen-nyáron



Egy modern háztartás egyik fontos műszaki hívószava kétségtelenül az energetika, hiszen az erre vonatkozó besorolás alapvető hatással van az ingatlan értékére is. Emellett pedig természetesen a rezsiköltségek szempontjából sem mindegy, hogy egy ház vagy lakás milyen jellemzőkkel rendelkezik ezen a területen. Az energiaárak emelkedése kapcsán egyre nagyobb figyelmet kapnak a megújuló energiaforrások, itthon pedig a napelemes rendszerek és hőszivattyúk lakossági felhaszálása is egyre elterjedtebb.

Bár ezek a fejlesztések valóban képesek minimalizálni egy háztartás energiahasználati költségeit, a folyamat nem itt kezdődik, a hatékonyságot ugyani szó szerint is meg kell alapozni. A megfelelő energetikai besorolás pedig a hőszigeteléssel kezdődik, aminek télen-nyáron fontos szerepe van a megfelelő körülmények kialakításában. Ennek részeként tekinthetünk a nyílászárókra is, melyek szintén fontos szerephez jutnak, különösen az olyan helyiségekben, mint a tetőtér. Ennek megfelelően a Roto tetőablak kínálata mindenképp figyelmet érdemel.

Egy tetőtéri ablak funkciója

A tetőablak funkciója természetesen ugyanaz, mint egy hagyományos nyílászáróé, vagyis amellett, hogy az ablakrésbe résmentesen illeszkedve, minőségi anyaghasználatának köszönhetően támogatja a hőszigetelést, a természetes fény átengedéséért és a szellőztetésért is felel. Ezek mindegyike alapvető fontosságú a komfortos körülmények kialakításában, de természetesen az említett energetikai szempontból sem elhanyagolhatók. A tetőablakok sokkal inkább kialakításukban mutatnak mást, de természetesen ez sem véletlen.

Mivel a tetőterek lényegében az alatta lévő szint mennyezete és a tetőszerkezete között helyezkednek el, ez esetben az ablakok konkrétan a tetőbe kerülnek beépítésre, így pedig formavilágukkal is követniük kell annak síkját, a tökéletes illeszkedés miatt, ami esztétikai és funkcionális szempontból is fontos. Ezek között középen nyíló, billenő és felnyíló tetőablak típusokat is találunk, amelyek ilyen módon is képesek alkalmazkodni a tetőterek strukturális körülményeihez.

A nyílászárók szerepe az őszi-téli időszakban

A hagyományos- illetve tetőablakok egész évben a megfelelő szigetelésért felelnek, ami a téli, hűvösebb időszakban talán még fontosabb is, bár más szempontból mint nyáron. Ez esetben ugyanis a fűtés optimalizálása a cél, vagyis hogy minél kevesebb energia felhasználásával tudjunk komfortos és kellően magas hőmérsékletű körülményeket teremteni. Ebben pedig nem is feltétlenül csak a szigetelés kapcsán segíthet egy tetőablak vagy egy hagyományos nyílászáró.

Bár télen rövidülnek a nappalok és a napfény is más szögben érkezik a földre, a természetes fény is melegítheti a szobákat a nappali órákban, ami az ablakon keresztül történhet meg. Emellett pedig a fűtés során elhasználódó levegő cseréje, vagyis a szobák átszellőztetése is növelheti a fűtés hosszabb távú hatékonyságát. Egy tetőablak tehát egész évben szinte észrevétlenül képes hozzájárulni a kényelemhez és hatékonysághoz egyaránt.