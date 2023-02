Dr. Bányai Elek: a harmincéves Pécs-Baranyai Orvosclubot a hagyományok is éltetik

Három évtized

A Pécs-Baranyai Orvosclub 1993 szeptemberében alakult meg. Az alapító okirat szerint csak orvosok léphettek be, de ezt szeretnék megváltoztatni. Amúgy remek együttműködést alakítottak ki a helyi jogászokkal, közösen szoktak bálozni is. De nem csak az ünneplés vezérli őket, hanem a közös érdekérvényesítés, információcsere, a fiatalabb doktorok szakmai jövőjének megalapozása is. Tanulmányi utak szervezésében is igyekeznek az élen járni, mert úgy a legkönnyebb ismeretekhez jutni, idegen vidékeken is.