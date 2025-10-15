Párás, ködös éj után egy kis napsütés is lehet csütörtökön

Hajnalra párássá válik a levegő, a kevésbé felhős helyeken foltokban köd is képződhet.

Csütörtökön napközben változó felhőzetre számíthatunk az ország északnyugati harmadán kevesebb napsütéssel.

Számottevő csapadék nem lesz.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3, 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12, 18 fok között várható.