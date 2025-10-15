Párás, ködös éj után egy kis napsütés is lehet csütörtökön
2025. október 15. szerda 19:30
Hajnalra párássá válik a levegő, a kevésbé felhős helyeken foltokban köd is képződhet.
Csütörtökön napközben változó felhőzetre számíthatunk az ország északnyugati harmadán kevesebb napsütéssel.
Számottevő csapadék nem lesz.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3, 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12, 18 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Párás, ködös éj után egy kis napsütés...
- Ma már kevesebb víz folyik ki az...
- Tizennyolc évre ítéltek egy...
- Tematikus túrán fedezhetjük fel az...
- Kereken ezer új autóbusszal bővítik a...
- Ingyenes vagy sem az M6-os sztráda...
- Hazahordta az üzletek árukészletét...
- Újranyílik a Komló-Godisa vasútvonal
- Hetek óta hiába keresnek egy 17 éves...
- Fórumra hívja a fiatal felnőtteket...