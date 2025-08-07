Darazsat akart irtani egy pécsi férfi, kiégett a garázsa

Tizenöt négyzetméteres, fémszerkezetű melléképületben égett két használaton kívüli személyautó és gumiabroncsok tegnap este Pécsett, a Présház utcában.

A tűz azután keletkezett, hogy a tulajdonos ki akarta irtani a garázsban lévő darazsakat - ehhez azonban nem jó módszert választott.

A spray-vel meggyújtott anyagokat megpróbálta eloltani, de nem járt sikerrel, ezután értesítette a katasztrófavédelmet.

A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.