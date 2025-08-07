Darazsat akart irtani egy pécsi férfi, kiégett a garázsa
2025. augusztus 07. csütörtök 09:41
Tizenöt négyzetméteres, fémszerkezetű melléképületben égett két használaton kívüli személyautó és gumiabroncsok tegnap este Pécsett, a Présház utcában.
A tűz azután keletkezett, hogy a tulajdonos ki akarta irtani a garázsban lévő darazsakat - ehhez azonban nem jó módszert választott.
A spray-vel meggyújtott anyagokat megpróbálta eloltani, de nem járt sikerrel, ezután értesítette a katasztrófavédelmet.
A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
