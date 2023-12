Csaknem 700 kisgyermek karácsonyát varázsolták szebbé a pécsi pólósok idén is

Hosszú évek hagyományát folytatva idén is megszervezte plüssgyűjtő akcióját a PVSK-Mecsek Füszért OB I-es vízilabdacsapata, pénteken pedig személyesen adták át a játékokat a keleti városrész öt tagóvodájába járó gyerekek számára.

Közel 700 pécsi óvodásnak varázsolták szebbé a karácsonyát a pécsi pólósok a szurkolók, támogatók, partnerek segítségével, hiszen ezúttal is rengeteg plüss gyűlt össze. Igazi karácsonyi hangulat várta a csapatot a keleti városrész tagóvodáiban, közös énekléssel, tánccal hangolódtak a vízilabdázók, a gyerekek és az óvodapedagógusok a karácsonyra.



De Blasio Domenico, a csapat szakosztályvezetője örömmel számolt be a nagyon sikeres plüssgyűjtő akcióról:



- Ezúton is szeretném megköszönni partnereink, támogatóink segítségét, fantasztikus összefogás eredménye lehetett idén is az, hogy tizenhárom óvoda közel 700 gyermekét lephettük meg karácsony alkalmával. Nagyon megható volt látni nemcsak a rengeteg ajándékot, hanem a mosolygó arcokat is, olyan sok plüss gyűlt össze ezúttal is, hogy az óvodai csoportokba, illetve azokba az intézményekbe is jutottak játékok, amelyekbe sajnos nem volt lehetőségünk személyesen eljutni - fogalmazott a szakosztályvezető, aki hozzátette, több megrendítő sorsú kisgyermekkel is találkoztak személyesen.



- A látogatások során szoktunk beszélgetni az óvodapedagógusokkal is, akik szintén örömmel fogadnak minket most már visszatérő vendégekként és ha néhány mondatban csak, de beszélgetünk az intézményekbe járó gyerekek helyzetéről, ami sokszor hihetetlenül kilátástalan és nehéz. Jó volt ma látni az egyik óvodában, hogy a szülők néhány szóval vagy mondattal leírták, miért voltak hálásak az évben, majd felrakták a címkéket a karácsonyfára és igen nagy százalékban a családjukat, a gyermekeiket vagy az őket gondozó óvónőket emelték ki - tette hozzá a szakvezető.



Személyesen ugyan csak öt tagóvodába tudott ellátogatni a PVSK-Mecsek Füszért gárdája, de a keleti városrész többi tagóvodájába járó gyerekek sem maradnak ajándék nélkül, így közel 700 gyermek karácsonyát teszik szebbé a pécsi pólósok 2023-ban is.