Csaknem 1,9 milliárdos állami támogatást kap a pécsi Zsolnay Örökségkezelő

A tavalyihoz képest idén 100 millió forinttal több, összesen 1 milliárd 870 millió forintos állami támogatásban részesül a Pécs kulturális, közművelődési intézményeinek döntő többségét integráló Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) - jelentette be a kultúráért felelős államtitkár szerdán a baranyai megyeszékhelyen.



Hoppál Péter (képünkön) sajtótájékoztatón felidézte: a pécsi kulturális holding 2016-ban 1 milliárd 670 millió, tavaly pedig már 1 milliárd 770 millió forintos állami forrást kapott. A politikus egyúttal a kulturális alapellátás program egyik fontos intézkedésének nevezte, hogy a nagy szolgáltatói bázissal rendelkező vidéki kulturális centrumok ugyanolyan elbírálás alá essenek, mint a fővárosi intézmények.



Örvendetes tendencia, hogy a közművelődési és közgyűjteményi, valamint művészeti intézmények többletkínálata elér a fogyasztókhoz és egyre többen veszik igénybe, költenek a minőségi kultúrára - hangoztatta Hoppál Péter, majd hangsúlyozta: a kulturális normatíva bővítése megtérül társadalmi eredményekben.



Ennek részleteiről Pécs fideszes országgyűlési képviselője közölte: a 23 megyei jogú város esetében a lakosok után járó személyenkénti 400 ezer forintos összeg idén 454 ezer forintra nő. Számításai szerint e növekmény Pécs esetében 2017-hez képest idén csaknem 26 millió forintos többletet, összesen 481 millió forintot jelent.



A 2000 fős lélekszám alatti településekre térve Hoppál Péter megismételte: 2018-tól 600 ezer forinttal, 1 millió 800 ezer forintra emelkedik a települések könyvtári és közművelődési feladatokra fordítható normatív támogatásának minimális összege.



E drasztikus forrásnövekedésért cserébe az állam elvárásokat is megfogalmaz - mondta az államtitkár, aki kiemelte, nincs olyan falu Magyarországon ahol január 1-től ne tudnának minőségi kultúrát szolgáltatni a helyben élő embereknek.



Hoppál Péter bejelentette azt is, hogy a Kárpát-medence népművészeti együtteseit, szervezeteit tavaly 2,5 milliárd forintos keretösszegből támogató Csoóri Sándor-programból idén 5 milliárd forintos forrás lesz elérhető.



Vincze Balázs, a ZSÖK ügyvezetője a megnövekedett támogatást megköszönve beszámolt arról, hogy 2016-hoz képest tavaly mintegy 24 ezerrel több, összesen 583 ezer látogatót regisztráltak, jegybevételeik a tavalyelőtti 264 millióról, 2017-ben 314 millió forintra növekedtek.



A Zsolnay Örökségkezelő a 2016-ban bonyolított 2741 programmal szemben tavaly 2640 kulturális eseményt szervezett meg. A csökkenés okai között Vincze Balázs azt említette, hogy a korábbiakhoz képest 2017-ben "kevesebb, de minőségibb" program megszervezését tűzte ki célul a ZSÖK.



Az ügyvezető ismertetése szerint, míg 2015-ben a kulturális holding 30 millió forintos, addig tavaly már csaknem 200 milliós pályázati forráshoz jutott.



A nonprofit kft. eredményei között említette, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed tavaly megnyerte a Magyar Brands Díjat a kiváló fogyasztói márka kategóriában; a kulturális létesítmény az év turisztikai attrakciója versenyen második helyezést ért el.



A ZSÖK "ékköveként" hivatkozott Kodály Központ hangversenyterem tavaly - 2016-hoz képest 21 ezerrel több - összesen 110 ezer látogatót fogadott - ismertette.



Vince Balázs várakozása szerint a ZSÖK jövőbeli feladata elsősorban ezeknek a látogatószámoknak inkább megőrzése, mint növelése lesz. Összegzésként azt mondta: a cégvezetés jó gazdája a holdingnak, az állami források okos felhasználásával egyúttal a bevételeket is szeretnék növelni.