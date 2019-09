Bizonyíték, nem ígéret: olyan stabil Pécs gazdálkodása, hogy idén nincs szükség likvid hitelre

A legutóbbi pécsi közgyűlésen fogadták el a város költségvetésének módosítását, ami tényszerűen tükrözi az első félév gazdálkodását. Páva Zsolt, Pécs polgármestere ennek kapcsán osztotta meg lapunkkal azt a jó hírt, hogy 18 év után az idei az első olyan esztendő, amikor nem volt és nem is lesz szükség rövid lejáratú, úgynevezett likvid hitelre. Mindez azt jelenti, hogy a város gazdálkodása stabil, a szükséges forrásokat év közben, az adóbevételek megérkezéséig is elő tudják teremteni.

Amint arról hírt adtunk, 4,7 milliárdos többlettel zárta Pécs a 2018-as gazdasági évet. Erről nyilatkozva Páva Zsolt korábban lapunknak elmondta , a költségvetésben évről évre tátongott egy 4,5 milliárdos lyuk.



- Az előző ciklus lényegében arról szólt, hogy az évi 4,5 milliárdos hiányt levittük 2,5 milliárdra. 2015-ben és 2016-ban viszont ennél egyszerűen már nem tudtunk lejjebb menni, így keletkezett a nagyjából hatmilliárdos újabb tartozás. A kormány érthető módon nem volt hajlandó ismét grátisz segíteni, csak kölcsönt adni, persze az így érkezett támogatásnak is óriási jelentősége volt, sőt.



Hozzátette, aki valamilyen módon felelősséget vállalt az önkormányzat gazdálkodásában, annak világossá vált, hogyha nem lesz gyökeres változás, nem lesz eredmény és csak újratermelődik a hiány, az adósság, ezért mindenképpen változtatásra volt szükség.



- Emlékszem arra is, hogy egy nap ültem az irodámban, a számlák ellenjegyzését végeztem, s azt láttam, hogy az előttem lévő utalványok kétharmada esetében olyasmiért fizetünk, ami nem kötelező önkormányzati feladat. Ezeket szinte teljes egészében megszüntettük. Miképp azt a gyakorlatot is, hogy a költségvetésbe olyan tételeket is betervezünk, például sokmilliárdos ingatlanértékesítést, amiről tudjuk, hogy úgysem teljesül. A mostani eredményhez kellett például az is, hogy megemeljük a parkolási díjat, s az is, hogy több pénz folyjon be a helyi adókból, mindezek együtt vezettek a 4, 7 milliárdos megtakarításhoz.



Páva Zsolt most egy újabb jó hírt osztott meg lapunkkal azt követően, hogy a legutóbbi közgyűlésen elfogadták a város költségvetésének módosítását, ami tényszerűen tükrözi az első félév gazdálkodását.



- Tizennyolc év után most először nem kényszerül az önkormányzat éven belüli lejáratú, likvid hitel felvételére. A mintegy hárommilliárd forintos kölcsönre rendre azért volt szükség, hogy az adóbevételek megérkezéséig a kiadásainkat fedezni tudjuk. Magyarán arról volt szó, hogy miután befolyt a bevételek egy része márciusban, a pénz nem volt elég az ősszel érkező második adóbevételig, s ezt pótoltuk ki a likvid hitellel. Erre viszont idén már nem volt és nem is lesz szükség, s ez is bizonyíték arra, hogy Pécs gazdálkodása stabil - jelentette ki Páva Zsolt.