Bezárattak egy pécsi fodrászatot és egy panziót, mert megszegték az előírásokat

A rendőrök 739 emberrel szemben intézkedtek kedden a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a szerdai online sajtótájékoztatón. Egy pécsi fodrászatot és egy panziót ideiglenesen bezárattak,mert megszegték a járványügyi előírásokat.

Kiss Róbert elmondta: ezzel 42 563-ra nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma az erről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta.



Hozzátette: kedden közterületen 721 olyan emberrel szemben intézkedtek, akik nem viseltek maszkot, közülük 193-at figyelmeztettek, 318-at megbírságoltak és 210-et feljelentettek. Tömegközlekedési eszközökön és a megállókban három, kereskedelmi üzletekben pedig öt emberrel szemben intézkedtek emiatt.



Elmondta azt is, hogy kedden az M3-as metrópótló autóbuszon egy 22 éves szlovák állampolgár nem viselte a maszkot; szóváltásba keveredett a buszsofőrrel, akit leköpött. A rendőrök elfogták és közérdekű üzem megzavarása, valamint a védelmi intézkedések megszegése miatt eljárás indult ellene.



A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatti intézkedések közül eddig 310 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 714-ban pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az üzletekben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Egy pécsi fodrászüzletet ideiglenesen 19 napra bezáratott a rendőrség, mert a tiltás ellenére nyitva volt, és a helyiségben 4 vendég is tartózkodott, maszkot pedig senki sem viselt. Egy pécsi panziót pedig azért zárattak be fél évre ideiglenesen, mert a tulajdonos kiadta az egyik szobáját egy 9 fős születésnapi összejövetelre. Mindkét esetben bírságot is kiszabtak a rendőrök.

Vendéglátóhelyet nem kellett hétfőn ideiglenesen bezáratni a szabályok megsértése miatt - mondta.



Kiss Róbert közölte, kedden a kijárási és a csoportosulási, gyülekezési tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 445-ször intézkedtek a rendőrök. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 57 099 hasonló esetben intézkedtek.



Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 38 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14 483-szor intézkedtek.



Kiss Róbert arról is beszélt, hogy egyre többen kerülnek hatósági házi karanténba, az elmúlt napon 7858 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. Jelenleg 55 287-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4689-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.

Képünk illusztráció.