Baranyai tűzoltók munkáját ismerték el az ünnepen

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezést tartott a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői állománya.

Ahogy az ünnepségen is elhangzott, a hősök tettei nemcsak a múlt részei, hanem iránymutatás a jelen és a jövő számára is. Évről évre tisztelettel adózunk Magyarország hősei előtt és dicső tetteik a tűzoltói állomány számára is követendő példaként szolgálnak. Hiszen - ahogy az esküjükben is szerepel - Magyarország és az állampolgárok védelmére hivatottak.

Mi sem példázza ezt jobban, mint azok a kollégák, akik az elmúlt időszakban munkájukkal példát mutattak számunkra és ezzel kiérdemelték nem csupán a kitüntetést, de az állomány elismerését is.

állománygyűlés

A katasztrófavédelem hivatásos állományában töltött szolgálata és eredményes munkája elismeréséül Dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminisztere 20 éves szolgálati jelet adományozott Rácz Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Műszaki Osztály gépjárművezetőjének. 10 éves szolgálati jelet adományozott Csertán Gábor tűzoltó őrmesternek, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Fülöp Sándor Tamás tűzoltó őrmesternek, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Hollósi Tibor tűzoltó őrmesternek, a Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának és Horváth Richárd tűzoltó törzsőrmesternek, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, 2024-ben Kopasz Zsolt Károly tűzoltó százados, pécsi szolgálatparancsnok érdemelte ki az Év tisztje címet. A százados számos alkalommal bizonyította már rátermettségét, novemberben a Katasztrófavédelem magazin lapjain is bemutattuk.

Március 13-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepségén is elismertek Baranya vármegyei tűzoltókat. Dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminisztere tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Pap Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Gyöngyösi László tűzoltó zászlóst, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét és Tóth Gyula tűzoltó főtörzsőrmestert, a Siklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.