Baranyába is kerül egy új, magasból mentő gépjármű

Az Európai Unió 3,5 milliárd forintos támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával nyolc magasból mentő gépjárművet szerez be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) - tájékoztatta a szervezet szerdán az MTI-t.



A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében megvalósuló fejlesztés nyomán szolgálatba álló gépjárművek a pécsi, a miskolci, a szegedi, a szolnoki, a tatabányai, a kaposvári, a kecskeméti és a debreceni hivatásos tűzoltó-parancsnokságon állnak majd készenlétben, kétperces riasztási idővel.

Az eszközök - amelyek 42 méter magasra is képesek eljuttatni a tűzoltókat - a vármegye más tűzoltóságára is átvezényelhetőek, de szükség szerint országosan is riaszthatóak lesznek - tették hozzá.

Azt írták, hogy a középmagas és magas épületeknél zajló tűzoltói beavatkozásokhoz - tűzeset, műszaki mentést igénylő esetek, köztük a viharos időjárás vagy ónos eső okozta károk, illetve a különböző infrastruktúrákat érintő káresemények - elengedhetetlen, hogy minél több tűzoltólaktanyában modern magasból mentő gépjárművek álljanak rendszerben.

A projektnek köszönhetően a katasztrófavédelem tűzoltóegységei rövidebb idő alatt, nagyobb kapacitással, modernebb felszerelésekkel tudnak beavatkozni, gyorsan, hatékonyan és környezetbarát módon fel tudják számolni a károkat.

Az új eszközöknek köszönhetően biztonságosabb és környezettudatosabb működési modell alakulhat ki - fűzték hozzá.

A fejlesztés a tervek szerint 2026. november 30-án zárul - olvasható az OKF közleményében.

Képünk illusztráció.