Az Ön cége is szerepet kaphat a Paks II. beruházásban – Minden részlet kiderül a Vállalkozók Napján

Idén május 3-án rendezi meg a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) a Vállalkozók Napját Szentlőrincen. A rendezvény középpontjában a Paks II. beruházás áll: a szervezők célja, hogy a térség vállalkozói közvetlenül is információkat szerezhessenek a programról. A fórum fővendége Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter úr, tőle első kézből kaphatnak választ minden felmerülő kérdésükre.

Tavaly is közel száz szakember és érdeklődő vett részt a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) rendezvényén, melyet nagy érdeklődés kísért. Az idei találkozón a Paks II. beruházás lesz a fő téma, ahol a napra jellemző formalitásoktól mentes, kötetlen légkörben beszélgethetnek a résztvevők, mellette lehetőségük nyílik bemutatkozásra, üzleti kapcsolataik építésére is.



- Az a célunk, hogy meggyőzzük a régió kis- és középvállalkozásait, hogy igenis van sanszuk arra, hogy szerepet vállaljanak a beruházásban - szögezte le Pohl Marietta (képünkön), a BMVK ügyvezető igazgatója. - A dél-dunántúli régió, és benne Baranya is profitálhat a paksi atomerőmű bővítéséből. Nemcsak a beszállítói érdeklődés nagy, de vannak jelei, hogy más ipari üzemeket is idevonz a lehetőség. A beruházáshoz kapcsolódó infrastruktúra és oktatási központok megteremtik ennek feltételeit. A bővítésről szóló magyar-orosz egyezmény tartalmazza, hogy a kivitelezést 40 százalékos arányban a magyar fél biztosítja, ebben pedig elsősorban a régió vállalkozóira számítanak. Nyolcezer ember kell csúcslétszámban a kivitelezéshez. Teljes ipari garnitúrát várnak Paksra: út- és közműépítőket, technológiai szerelőket, ács-állványozókat, hegesztőket, villanyszerelőket, irányítókat és informatikusokat, sőt még festő-mázolókat is.

Fontos az is, hogy azok a cégek előtt, amelyek megszerzik a beszállításhoz szükséges jogosultságot, nem csak ez az egy ajtó nyílik meg, hanem egy sor másik a jövőben, tehát érdemes végigvinni a folyamatot. Ehhez a fórumon minden segítséget megadunk, minden kérdésre válaszolnak a meghívott szakemberek. Egyebek mellett a finanszírozás lehetőségeiről is tájékozódhatnak az érintett, szintén első kézből, ugyanis a rendezvény fő támogatója az OTP, amely egy speciális konstrukciót is létrehozott a Paks. II. beruházásban részt venni kívánó vállalkozások számára.

Akikkel találkozhatunk Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Kovács Pál a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár,

Dr. Mikulás Brigitta, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkárság Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály főosztályvezetője

Dr. Miseta Attila rektor, Pécsi Tudományegyetem

Jenei Zoltán kancellár, Pécsi Tudományegyetem Kancellári Hivatal

Balázs Ákos elnök - projektmenedzser, A Szövetség Az Életen Át Tartó Tanulásért elnöke, a NYITOK program projektmenedzsere

Dr. Síkfői Tamás elnök, Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Ascsillán Endre alelnök, GE Közép-Kelet Európa

Pohl Ákos ügyvezető, környezetmérnök és atomenergetikai mérnök, CEOS Kft.

Galovics Gábor ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt., Dél-dunántúli Régió

A Kerekasztal moderátora Dr. Szécsi Gábor dékán, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának vezetője.

A rendezvény fő programja a fenti témakörben zajló kerekasztal beszélgetés, melyet ezúttal is kiegészít a rendezvényen megjelenő vállalkozások és partnerek találkozója, alkalmat adva a bemutatkozásra, eszmecserére, az egymással történő megismerkedésre és nem utolsó sorban a szakmai- és üzleti kapcsolatok építésére.



Pohl Marietta hangsúlyozta, a találkozó több mint egy egyszerű „klaszter-találkozó", hiszen nemcsak egy adott szektor vállalkozásainak képviselőit ültetik egy asztalhoz, a gazdaság teljes vertikuma számára hozták létre a programot, mert úgy érezték égető szükség van a régió vállalkozóinak összefogására és együtt gondolkodására, hogy állni tudják az egyre éleződő versenyt.

- Fontosnak érezzük, hogy szélesítsük a régió mikro-, kis- és középvállalkozásainak kitekintési lehetőségét és kapcsolatrendszerét, s nem utolsó sorban „első kézből" juthassanak a tevékenységükhöz szükséges hiteles információkhoz, hiszen ezen komponensek adják a jövőkép alapjait.

Hozzátette, a rendezvény emberközeliségéből nemcsak a nyitottság, valamint a közvetlen hangnem következik, de egyúttal az is, hogy lehetőség nyílik a különböző szakmai vélemények megosztására és megvitatására, sőt, a beszélgetés során felmerülő ötletek akár a szabályozás területén is szerephez juthatnak.

Nemcsak számos tanulmány jutott ugyanarra a következtetésre, de valójában a józan ész is azt sugallja, hogy az üzleti életben elengedhetetlen és egyben megkerülhetetlen a személyes kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Több, mint 25 év tapasztalata alapján bizton állítják: hálózatosodás (legyen az iparági összefogás, vagy épp 2-3 vállalkozás partnersége) nélkül sokkal nehezebb állni az egyre éleződő versenyt.



Nem titkolt szándékuk, hogy B2B rendezvénnyel 2019-ben is hozzájáruljanak új, minden érintett számára jövedelmező üzleti kapcsolatok kialakulásához.



Mindehhez a BMVK Rendezvény Centrum infrastruktúrája biztosítja a színvonalas környezetet. Az egyedi bemutatkozást is igénylő partnereknek idén is lesz lehetőségük installáció igénylésére (egyedi pavilon), melyben önállóan megjelenve be tudják mutatni vállalkozásukat, szolgáltatásaikat. A szolgáltatást a regisztrációs felületen lehetséges igényelni!



A 2019.05.03-i rendezvényre regisztrálni az alábbi oldalon lehet: http://vallalkozoknapja.bmvk.hu/regisztracio



A részvételi (regisztrációs) díj 12.000 Ft + ÁFA, mely a kerekasztal beszélgetésen való részvételen túl tartalmazza a programot követő állófogadási meghívásunkat is, ahol a tavalyi évben megkedvelt helyi termékek kapnak ismét teret. A rendezők a kínálattal is támogatni szeretnék a megyénkben élő kistermelőket, termékeik népszerűsítését.