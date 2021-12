Az adventi hangulat még nem, de az árak már megérkeztek a Széchenyi térre

Ha szigorúan nézzük, úgy advent, meg a vásár szinte kizárná egymást. Hiszen az „eljövetel", a várakozás Jézus megszületésére, visszafogottságot, puritánságot feltételez. Korábban hívták kisböjtnek is, bár a katolikus egyház tanításait követők között ez már nem kötelező. Szóval advent, meg vásár. Ez utóbbi joggal feltételez forgatagot is. Ami most, Pécsett, a Széchenyi téren éppen nincsen.

A történelmi belvároshoz gyalogosan közelítve, már az Irgalmasok utcájának déli végén is látszik, hogy valami zajlik a városháza előtt, a Széchenyi téren. Közelebb lopakodva, a kandi szemek kis faházakat vehetnek észre. Benne árusok, akik értelemszerűen szeretnék értékesíteni portékájukat.



A kínálat több, mint vegyes. Sodrófától a felsőruházatig, kézműves ékszerektől a sajtolt magvakig, ki-ki kedvére válogathat. Fényes tányértól az égetett agyagkorsóig, széles a skála. Konkrétan olyan dolog, ami az adventhez szigorúan köthető lenne, alig akad. Igaz, ez az időszak nem is feltétlenül a vásárlásról szólt egykoron.



A névtelenség megőrzésével, de szerettük volna megtudni, milyen kiadásokkal jár egy ilyen „kaland" a vállalkozóknak, de érdemi információhoz nem jutottunk.

Az egyik házikónál, egy kedves, ámde titoktartó asszony azért azt elárulta, szerinte fele annyi lenne az emberséges összeg, mint amennyit elkértek tőlük. Mert ez így, ebben a formában, a helyi ipar apró szereplőit egyáltalán nem támogatja.



- A lényeg az, hogy nem a mostani pár hét alatt kell meggazdagodni - jelentette ki egy bajszos, jól beöltözött férfi. - A tisztességes kereskedők hosszú távra terveznek, annak van értelme. Mi most itt bemutatkozó jelleggel vagyunk, kipróbáljuk, mire jutunk. Lehet, nem keresünk rajta egy fillért sem, de megismernek minket, meg a tűzzománcainkat.



Az ajándéktárgyak után érdemes feljebb araszolni, ahol étellel, itallal várják az érdeklődőket. De, még mielőtt valaki ilyenre adná a fejét, érdemes megnézni, hogy a pénztárcája kéznél van-e.

Lutri a bevétel A helyszínen a kereskedők körében a hallgatás törvénye uralkodott, ezért kénytelenek voltunk cselhez folyamodni. Egy olyan, a gazdasági kérdésekben jártas borászt faggatunk, aki a pénzügyeket egyetemen tanulta. Úgy vélte, nagyon kockázatos az ilyen kitelepülés. Akár „horror bérleti szerződésekről" is szólhatunk, miközben a bevétel maga a lutri. Mert az időjárás mindent keresztülhúzhat, például tartós téli eső elmoshatja az összes hasznot.

Mert az árak már Svájcot idézik, igaz, a színvonal nem rossz.



- Megjegyzést még nem kaptam az árakra, de arcokat már vágtak, amikor elolvasták a kifüggesztett listát - árulta el egy hajpántos, fiatal teremtés. - Csak ma kezdtem, nincsenek még tapasztalataim, de nagyobb forgalomra számítottam.



Az érdeklődés lanyhaságának nyilván oka, miszerint 4 cent minőségi rövidital 1200 forintba kerül.



Három deci forralt bort 900-ért osztanak, igény szerint. De egy pofás pite, benne hússal, zöldségekkel, 2950-ért kóstolható meg.

A sült gesztenye külön kategória, a kisebb zacskót 700-ért, a nagyobbat 1400 bárki megízlelheti. (A vásárcsarnokban 1 kg, nyersen, 1990 forintocska.)



Az árak olyanok, amit mintha egyeztettek volna a kereskedők, bár ez csupán feltételezés. Viszont sem felfelé, sem lefelé nincsen eltérés.

Ötezer forintnál kisebb címlettel senki se induljon el, csupán azok, akik kizárólag nézelődni szeretnének. Egy gyermekes család pedig jobb, ha legalább egy tízezressel készül erre a karácsonyt megelőző kirándulásra.