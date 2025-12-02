Árokba borult egy autó a Mohácsi-szigeten, zajlik a mentés

Árokba sodródott és többször megpördült egy személyautó az 5107-es úton, Újmohács és Sárhát között kedden reggel.

A nagybaracskai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott.

Hozzá mentők érkeznek a helyszínre.