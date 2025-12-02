Árokba borult egy autó a Mohácsi-szigeten, zajlik a mentés
2025. december 02. kedd 08:42
Árokba sodródott és többször megpördült egy személyautó az 5107-es úton, Újmohács és Sárhát között kedden reggel.
A nagybaracskai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott.
Hozzá mentők érkeznek a helyszínre.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kitereli a településekről a...
- Orbán Viktor elárulta, mit talált...
- Felföldi László megyéspüspök: az új...
- Árokba borult egy autó a...
- Nyomor és gazdagság: ezt kínálták...
- Megfigyelték az "indián" Cseh Tamást
- Autóval ütközött össze egy motoros...
- Ismét szakvezetéssel járhatjuk be...
- Tizennyolc éves nővel rabolt két...
- Egy évig volt szökésben egy baranyai...