Apróra váltják a fémet: 20-30 ezer forint is összejöhet egy hónapban a dobozokból

Megszokott szinte minden városrészben a hatalmas, fémdobozokkal teli zsákokat cipelő emberek látványa, akik a szemeteseket feltúrva keresik az értékes hulladékot. Az átvevőhelyeken ezek darabjáért pár forintot fizetnek, akik azonban naponta képesek jelentősebb mennyiséget összegyűjteni, akár 20-30 ezer forintot is megkeresnek egy-egy hónapban.

Szinte folyamatosan, zsákszámra hordják a fém italos dobozokat a hajléktalanok segítésével foglalkozó Támasz Alapítvány Pécs nappali ellátást biztosító központjába. A Dugonics utca 26. címen található centrumban működik ugyanis egy automata, amely az ilyen hulladék darabjáért négy forintot fizet.

Pécsett, bár a pontos szám nem ismert, érezhetően sokan szeretnének némi pénzhez jutni a fém dobozok visszaváltása révén. A mindennapi tapasztalatokat megerősítette Hajdu Krisztián, a civil szervezet szakmai vezetője, aki munkatársunk érdeklődésére elmondta, az automatát rendszeresen használják.

- A visszaváltással legális jövedelemhez jutnak a rászorulók. Több helyen úgy segítenek nekik, hogy külön gyűjtve teszik a hulladékgyűjtők mellé a fémdobozokat, így nem kell a szemeteseket feltúrniuk - fogalmazott.

A nagyobb áruházakban is visszaváltható Városunkban a Támasz Alapítvány mellett a hipermarketekben is található olyan automata, ahol pénzzé tehetőek a fém italos dobozok. Hogy a visszaváltásért mennyit fizetnek, időnként változik, de általában három-négy forintot fizetnek darabjáért.

A Dugonics utcában négy forintot fizetnek a fém italos dobozokért, ez összehasonlítva a más helyeken lévő automatákkal, viszonylag jó árnak számít. Persze, ahhoz, hogy ebből akár csak ezer forint összejöjjön, egy zsáknyi hulladékot kell összegyűjteni, ami nem kevés munkával jár. Jó páran azonban kénytelenek vállalni ezt.

- Akadnak olyanok, akik gyakorlatilag minden nap hoznak be hulladékot, akár több zsákkal is. Ők egy hónapban akár húsz-harmincezer forintot is megkeresnek ezzel - tudtuk meg.

A Támasz Alapítvány célja, hogy a visszaváltó automatával „becsalogassa" a hajléktalan embereket, akik így megismerik és vélhetően igénybe is veszik a civil szervezet szolgáltatásait.



Képünk illusztráció - több kilométer gyaloglás után jól esik a pihenés.