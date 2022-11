Állami segítséggel számolják fel a pécs-vasasi, több mint húszezer tonnát nyomó hulladékhegyet

A kormány által indított „Tisztítsuk meg az országot!" programnak köszönhetően a kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatóságának megbízásából Baranya megyében is egyre több illegális lerakót számolnak fel. Október végén hozzáfogtak annak a pécs-vasasi szeméthegynek az eltüntetéséhez is, amely az egykori Profi-Bontó Kft. illegális

tevékenységének eredményeképpen évek óta magasodik a településrészen. A kedvező fordulatról dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, dr. Horváth Zoltán főispán, valamint Kővári János és Berényi Zoltán önkormányzati képviselők közös sajtótájékoztatón számoltak be.

Mint az elhangzott, a Profi Bontó Kft. az általa végzett bontási tevékenységből származó hulladékot először 2012-ben helyezte el illegálisan a tulajdonában lévő pécs-vasasi telephelyen.

Azóta a környéken élők, több helyi civil szervezet, a terület önkormányzati képviselői, valamint számos különböző hatóság küzdött azért, hogy a hulladék jogszerű és szakszerű kezelése végre megtörténjen. Helyzetüket nehezítette, hogy a Kft. az eltelt

évek során egyszer sem tett eleget a hatósági kötelezéseknek, és egyetlen forintot sem fizetett be a kiszabott több százmillió forintos bírságból. A céget 2020-ban felszámolták, azonban a Kft. vagyona nem nyújtott fedezetet a hulladék megfelelő kezelésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére.



- A pécs-vasasi szeméthegy ügye is jól mutatja, milyen nagy szükség volt a kormány által elindított „Tisztítsuk meg az országot!" programra - hangsúlyozta dr. Horváth Zoltán.

A főispán hozzátette: a program keretében biztosított állami forrásnak köszönhetően végre lehetővé vált, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatóságának megbízásából megkezdjék a pécs-vasasi területen illegálisan felhalmozott több, mint húszezer tonna építési, bontási törmelék elszállítását.



Dr. Hoppál Péter arról beszélt, közös célunk, hogy minél tisztább, egészségesebb környezet vegyen bennünket körül a Kárpát-medencében és hazánkban. - Ennek fontosságát támasztja alá a magyar kormány által 2020-ban elfogadott Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv is, amelynek köszönhetően az elmúlt években komoly lépések történtek a hulladékkal szennyezett területek megtisztítása és a

még feltáratlan illegális lerakók mielőbbi felfedezése, ártalmatlanítása érdekében.

- A vasasi hulladékhegy felszámolása a helyiekkel közösen elért fontos siker - emelte ki.



Kővári János emlékeztette a jelenlévőket, hogy 2012-ben - még bizottsági elnökként - Berényi Zoltán kérésére vizsgáltatta ki az ügy hátterét, s kezdeményezte a cég felelősségre vonását, azonban akkor nem történt előrelépés. Később sem adták fel, többször is kértek segítséget az érintett hatóságtól, illetve a kormányzattól.

- Örülünk, hogy Hoppál Péter képviselő úr és a kormányhivatal segítségével

most végre megtisztulhat ez a festői vidék a lerakótól, egyszersmind reméljük, hogy a jövőben hasonló helyzet nem állhat elő - mondta, hozzátéve, eltökéltek abban, hogy Pécs Vasastól Patacsig élhető és fenntartható város legyen.



Berényi Zoltán, a terület önkormányzati képviselője hangsúlyozta, nagy eredménynek tartja, hogy civil kezdeményezéssel, az ügy folyamatos nyomon követésével a kormány támogatásának köszönhetően végül megindulhatott a lerakó felszámolása, és ezzel egy jelentős választási ígéretét teljesíthette.